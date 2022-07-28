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общество

Девушки из Новосибирска объяснили, почему перестали носить бюстгальтеры

Фото Девушки из Новосибирска объяснили, почему перестали носить бюстгальтеры
Фото Девушки из Новосибирска объяснили, почему перестали носить бюстгальтеры

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Жительницы Новосибирска рассказали, когда и почему отказались от ношения бюстгальтеров, а медик и психотерапевт объяснили, с чем может быть связан выбор в пользу отсутствия белья, кому всё же необходимо использовать лифы и топы, и может ли это быть опасным для здоровья.

Камилла сменила обычные бюстгальтеры на спортивные топы около двух лет назад — тогда ей было 29, и решение пришло скорее интуитивно, через процесс «медленного освобождения».

«Раньше бывали случаи, когда из-за некоторых моих движений застёжка открывалась — возможно, бюстгальтер был плохо подобран. Меня это бесило, да и не хотелось подбирать, если честно. Я просто однажды взяла мягкий топ на бретельках, и мне стало хорошо: свобода движений, ничто нигде не давит», —

рассказала Камилла.

«Носить или не носить — личное дело каждой»

Как объяснила доктор медицинских наук, главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова, обычно правильно подобранный бюстгальтер не вызывает дискомфорта при ношении. При этом необходимо не забывать и о грамотном уходе за изделием.

«Носить или не носить — личное дело каждой женщины. Отказ от ношения бюстгальтера не приносит никакого вреда здоровью: это восприятие себя и любовь к себе, что приводит к комфорту», — считает медик.

Камилла отметила, что сейчас в России немало локальных брендов, в которых при пошиве во главу угла ставится именно комфорт.

«Есть ведь много разных моделей: без косточек, без синтепона, без пуш-апа. Просто поддерживающая эластичная красивая ткань, бельё с интересным и лаконичным дизайном. Можно шить и на заказ, по своим меркам», — дополнила девушка.

Фото Девушки из Новосибирска объяснили, почему перестали носить бюстгальтеры 2

По словам Камиллы, первое время после отказа от классического бюстгальтера ей было некомфортно: резинка спортивного топа стягивала грудную клетку. Но после того, как бельё немного «разносилось», и резинка расширилась, эта проблема исчезла.

«Полностью от поддержки груди я не отказалась, но не исключаю, что однажды это произойдёт. Правда, у нас холодно семь-восемь месяцев в году, а топ же греет не только душу, но и тело», — отметила девушка.

По словам главврача клиники «1+1» Татьяны Овсянниковой, кроме комфорта, отсутствие бюстгальтера тренирует и укрепляет собственный связочный аппарат молочных желёз.

«Грудь поддерживают не бретели, а стан — пояс вокруг и ваши собственные кости. Также бюстгальтер не меняет форму или объём груди: это зависит от генетики, грудного вскармливания, изменения веса, физической активности, возраста», — прокомментировала медик.

Также Татьяна Овсянникова обратила внимание на то, что нельзя забывать о гравитационном птозе — провисании груди под действием силы тяжести, которое начинает беспокоить некоторых женщин спустя время. Также одним из основных факторов в вопросе выбора в пользу носки или отказа от белья является размер груди.

«Связки, поддерживающие грудь, не такие мощные: это связано с возрастом, гормональным фоном, физической активностью. В основном бюстгальтер необходим для поддерживания, и если грудь больше третьего размера, женщина может испытывать боли в спине при её провисании груди даже просто при ходьбе. Дискомфорт может усиливаться при мастопатии или перед менструацией, так что для женщин с большой грудью ношение бюстгальтера — необходимая вещь», —

подчеркнула врач.

23-летняя Анастасия перестала носить лифчик зимой 2021 года: в это время она узнала, что от этих изделий отказались даже во Франции — стране, которая и дала жизнь этому предмету гардероба.

«Там ещё в XIX веке придумали корсеты, а когда поняли, что они вредны для организма — заменили их на лифчики, и это новшество подхватили другие страны. Сейчас же во Франции девушки надевают лифы, только если идут на супер-важную встречу. Узнав об этом, я примерно по часу рассказывала это вообще всем, кого видела в тот день — а ещё через неделю сама отказалась от бюстгальтера», — рассказала о своём решении девушка.

Теперь она надевает топ только во время занятий спортом или на работу — профессия Анастасии связана с детьми и их родителями, и она понимает, что её одежда может повлиять на восприятие организации.

Фото Девушки из Новосибирска объяснили, почему перестали носить бюстгальтеры 3

«Первое время, конечно, страшно было. Думалось, что всё будут пялиться, смотреть, осуждать. Но, к счастью, всем на это всё равно; либо вежливо умалчивают, что всё равно. За полтора года не было ни одного парня, который бы как-то на это реагировал. С другой стороны, грудь у меня небольшая и одежда по большей части бесформенная. Одно могу сказать точно — дышать стало легче», — поделилась девушка.

Строгое советское воспитание

Как отметила кандидат медицинских наук, психотерапевт Татьяна Ефанова, определённая категория людей действительно может считать появление в обществе без бюстгальтера «непотребством»: как правило, это люди, получившие очень строгое воспитание в советское и досоветское время. Есть и те, кто приписывает отказ от белья к влиянию западных тенденций, в том числе бодипозитива.

«Одни не могут себе этого позволить в силу внешних особенностей. Кто-то примеряет на себя и понимает, что он так не сможет, потому что задумывается о последствиях в будущем — например, о форме груди и качестве кожи спустя время», — дополнила психотерапевт.

Анастасия сразу отметила: за всё время, что прошло с момента отказа от бюстгальтера, не произошло ни одного инцидента с нежелательным или навязчивым вниманием.

«Нормальные парни, которые в моей жизни скорее правило, чем исключение, понимают: это моё тело и моё дело. Они знают, что такое личные границы, и осознают — если я не ношу лифчик, то делаю так, потому что это удобнее, а не потому что я "пытаюсь кого-то соблазнить"», —

уверена девушка.

Мужчины могут истолковать как провокацию

По мнению психотерапевта, ношение или отказ от белья — личный выбор, но необходимо учитывать контекст и уместность.

«Если женщина без бюстгальтера идёт в короткой юбке юбке мимо пьяной компании, важно понимать, что последствия могут быть печальными. Как правило, многие девушки не задумываются о том, что их удобство мужчины действительно могут истолковать как провокацию. Если у нас есть социальный статус, обеспечивающий неприкосновенность — почему бы и нет? Те же голливудские актрисы могут появляться перед публикой без белья, и никто им ничего не говорит. Но в случае, если такого высокого положения нет, важно соблюдать меры предосторожности и “не ходить в клетку к голодному тигру”», — считает Татьяна Ефанова.

19-летняя Руслана обходится без ношения бюстгальтера примерно с 14 лет. Первопричиной стал дискомфорт, который девушка чувствовала при ношении: бельё жало, а грудь и спина ощутимо потели.

«Сначала я боролась с тем, что люди подумают, когда увидят мои соски — а потом плевать стало. Мне так очень комфортно, внимания никто не обращает особо, проблем с грудью никаких не появилось», —

рассказала Руслана.

Как и Анастасия, девушка не сталкивалась с какими-либо непрошеными знаками внимания или обвинениями в провокации. Руслана уверена: отказ от белья точно не «эстетический» жест — первое время девушка и сама переживала о том, как это выглядит внешне.

Фото Девушки из Новосибирска объяснили, почему перестали носить бюстгальтеры 4

Скрытая форма бунта

По словам психотерапевта Татьяны Ефановой, в некоторых случаях отказ от белья является и скрытой формой бунта, но нет необходимости обращать на это интенсивное внимание.

«Это личный выбор каждого, и здесь важно не осуждать: на это тратятся силы, энергия и время, которые можно направить на саморазвитие. Например, лично я считаю, что ходить без бюстгальтера не физиологично, но откровенно осуждать это не буду. Вместо этого лучше показывать собственным примером, что нужно совершенствовать себя и своё тело, заниматься спортом», — дополнила специалист.

Также Татьяна Ефанова подчеркнула, что если вопрос выбора между ношением белья и отказом от него всё же возник, необходимо учитывать физиологические аспекты: например, для женщин с большим размером груди это чревато влиянием на качество кожи, форму груди, состояние осанки.

Кандидат медицинских наук Татьяна Овсянникова прокомментировала ещё один тезис, получивший огласку в последние годы: предположение американских онкологов о том, что ношение бюстгальтера увеличивает риск рака молочной железы в несколько десятков раз.

«Пока эти данные не подтверждены ни одним клиническим исследованием в маммологии. Специалисты-маммологи не считают, что ношении бюстгальтера приводит к заболеваниям молочных желёз — проблемы вызывает неправильно подобранное бельё», — подчеркнула медик.

Ранее онколог-маммолог рассказала, как выбрать изделие, которое будет комфортным и безопасным в ежедневной носке.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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