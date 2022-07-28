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недвижимость

Эксперт Николаев прокомментировал влияние снижения ключевой ставки ЦБ на вторичный рынок

Фото Эксперт Николаев прокомментировал влияние снижения ключевой ставки ЦБ на вторичный рынок
Фото Эксперт Николаев прокомментировал влияние снижения ключевой ставки ЦБ на вторичный рынок

Фото Максима Николаева

Аналитик недвижимости Сергей Николаев объяснил, как снижение ключевой ставки Центрального банка РФ отразится на рынке вторичного жилья.

22 июля Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 9,5% до 8%. По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, это «даёт шанс вторичному рынку».

Эксперт пояснил: в мае 2022 года средняя ставка под залог ДДУ в Новосибирской области составляла 5,78% годовых, при этом ставка под залог готового жилья превышала 10%.

«Даже если не учитывать специальные ипотечные программы и субсидированный дисконт от застройщика, средняя разница превышала 3,5%. При прочих равных условиях ежемесячный платёж при покупке вторичного жилья был на 31% выше, чем при покупке новостройки», — разъяснил Сергей Николаев.

По словам аналитика, именно с этим фактором связано снижение удельного веса сделок на вторичном рынке в общем объёме ипотечных договоров, а также опережающее падение спроса на рынке готового жилья.

«Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 1.5 п.п. до 8% годовых вкупе с поручением президента установить ставку льготной ипотеки на уровне 7% даёт шанс вторичному рынку. Перекос в сторону рынка новостроек на 31% уже не идёт на пользу строительной индустрии. А разница в 18%, которая возникнет из-за коррекции банками базовой ипотечной ставки после снижения ключевой сделает рынок вторичного жилья конкурентоспособным», —

считает эксперт по недвижимости.

Он отметил, что из-за резкого роста цен в 2020-21 гг. доступность жилья не вернётся на уровень 2020 года, но значительно увеличится.

По словам эксперта, снижение ключевой ставки ЦБ положительно отразится и на рынке новостроек, так как уменьшится значение субсидированной ипотеки.

«Произойдет выравнивание уровня ипотечного процента под залог ДДУ в разных регионах РФ. В мае, например, в Центральном федеральном округе он составлял 3,06%, а в Сибирском федеральном округе — 5,47%», — резюмировал аналитик.

Ранее Сергей Николаев рассказал, как изменился рынок нового жилья в Новосибирской области за первое полугодие 2022-го.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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жильё
недвижимость
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