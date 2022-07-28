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общество

Грибники находят мокруху пурпурную в лесах Новосибирской области

Фото Грибники находят мокруху пурпурную в лесах Новосибирской области
Фото Грибники находят мокруху пурпурную в лесах Новосибирской области

Фото vk.com / griby_novosibirsk

В новосибирских лесах пришло время мокрухи пурпурной.

Грибники начали находить в лесах Новосибирской области странные грибы, которые не могут распознать. Фотографиями необычных грибов новосибирцы поделились в соцсетях.

«Это мокруха пурпурная. В грибах ошибаться нельзя. Не знаешь – не говори, такой же закон, как не знаешь – не собирай», – написала любительница грибной охоты.

Один из грибников опубликовал фотографию с трофеями, чтобы попросить помощи в определении вида грибов. На кадрах запечатлен небольшой слизкий гриб серо-коричневого цвета. Некоторые комментаторы предположили, что это паутинник, другие – что масленок, однако опытные грибники утверждают, что это – мокруха.

Эти грибы встречаются в лесах Новосибирской области довольно часто. Большинство любителей «тихой охоты» их видело, но не собирает, считая непонятные грибы несъедобными.

Иногда мокруха может быть с лиловатыми оттенком. В сырую погоду эти грибы покрываются слизистой пленкой. От маслят в первую очередь отличается нижней стороной шляпки. У мокрухи она не губчатая, а с редкими пластинами. Перед тем, как готовить мокруху, эту пленку необходимо удалить.

Эксперты советуют жарить мокруху в смеси с другими грибами, а небольшие шляпки мариновать вместе с белыми грибами, маслятами, осиновиками и березовиками.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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