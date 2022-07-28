"Иллюзия безнаказанности": новосибирский психотерапевт Лях объяснил преступления с участием мигрантов

Коллаж Сиб.фм: использованы фото СУ СКР по Новосибирской области и автора

Много шума наделала история с убийством 17-летней школьницы в новосибирской Нижней Ельцовке – она докатилась до столицы России, и там либерал-демократы предложили ужесточить правила контроля для мигрантов. Корреспондент Сиб.фм вспомнила самые резонансные случаи криминала с участием приезжих в Новосибирске.

Сегодня, 28 июля, в Советском районном суде Новосибирска арествоали 27-летнего мигранта Романа Х., который жестоко расправился с 17-летней школьницей. За убийство приезжему грозит 15 лет тюрьмы.

Случай вызывал резонанс, на фоне которого представители ЛДПР предложили проверять мигрантов на наркотическое опьянение. Соответствующий закон уже находится в разработке. Корреспондент Сиб.фм вспомнила несколько похожих криминальных историй.

Уйти невозможно!

Раз в полгода или год в криминальные сводки Новосибирска попадают громкие убийства женщин, где фигурируют сожители-мигранты. Одно из них сейчас рассматривают в Ленинском районом суде.

Шерзодбек Курбанов постоянно прячет лицо от вспышки фотоаппарата. В конце февраля этого года он задушил свою 40-летнюю гражданскую жену в ванной, приревновав к земляку. Женщину обнаружила её 17-летняя дочь.

«Я был против, чтобы сестра была в отношениях с Шерздобеком. Так как я был настроен против этих отношений, с сестрой мы прекратили общение. Сестра была вспыльчива, он не раз говорил: «Я тебя убью!» — такие показания оставил брат убитой, которого позже сбила машина, и он погиб.

В суде обвиняемый по уголовной статье «Убийство» просил переводчика, чтобы из зала выдворили прессу. К этому времени его история уже попала в СМИ, и новости о Шерзодбеке прочитали на родине, в Узбекистане.

«У меня сестра умерла, прочитав новость о том, что произошло в России»,- сообщает через переводчика Курбанов.

Душить, резать, бить – такая реакция мигрантов обычно следует на заявления возлюбленной об уходе. Каждый раз в материалах дела фигурирует формулировка «Я тебя убью».

«Она боялась его, пряталась. Ей пришлось даже конспирироваться при съёме квартире. Но он её и там нашёл. Он считал, что – она его собственность!»

- вспоминает подруга Натальи Чернышёвой, зарезанной около лифта в январе 2020 года.

35-летний Рустам Фатуллаев не раз поднимал руку на возлюбленную. Ревновать женщину он не прекратил даже тогда, когда она забеременела от него. В январе 2020 года после очередного скандала она сняла побои и обратилась в полицию. Правоохранители опросили дебошира и отпустили на свободу. Спустя две недели он подкараулил и убил находившуюся на 8 месяце беременности Наталью.

«Когда она подошла к лифту, он преградил ей путь. Он взял её под локоть и начал выводить из подъезда. Она вырвалась и начала убегать, тогда он достал нож и ударил женщину в область поясницы, а потом начал пинать», — рассказывали очевидцы.

Наталью и её ребёнка медики спасти не смогли, а Рустам Фатуллаев трусливо бросился в бега. На попутке он уехал в Омск и прятался там в гостинице по чужим паспортным данным. Всё случившееся он пытался списать на аффект и невменяемое состояние, однако психиатры Института им. Сербского в Москве раскусили план мигранта, поэтому судили его на общих основаниях.

По мнению специалистов, в момент преступления он полностью отдавал себе отчёт в том, что делает. Несмотря на полное признание вины, суд в результате приговорил Фатуллаева к 17 годам заключения в колонии строгого режима и обязанности выплатить 1,5 миллиона рублей родственникам погибшей женщины. Сейчас осуждённый отбыл лишь незначительную часть этого срока.

Тяга к несовершеннолетним

Мигранты в Новосибирске порой попадают в сводку преступлений против половой неприкосновенности. Так, в августе прошлого года 34-летний иностранец домогался двух маленьких девочек в Заельцовском районе.

Мигрант орудовал в районе улицы Холодильной. Первое нападение произошло вечером во дворе у дома № 16, мужчина выследил 15-летнюю девятиклассницу и совершил развратные действия сексуального характера. Тем же вечером он домогался ещё одной школьницы – в подъезде соседнего дома жертвой мигранта стала 14-летняя девочка.

Тогда благодаря заявлениям родителей насильника быстро вычислили и отправили в СИЗО. Сейчас это дело ушло в Заельцовский районный суд.

Годом ранее громкий случай произошёл в Сузунском районе Новосибирской области 21-летняя Ольга обвинила 22-летнего таджика в том, что у него был секс с её 15-летней сестрой Машей.

У Марии в посёлке Малышево плохая репутация, поэтому соседи в историю легко поверили. Девочка стоит на учёте в психдиспансере и плохо учится. При этом Захроб состоял в отношениях с тётей школьницы.

В полиции заявление тогда приняли, но закончилось это тем, что родственники обвинили саму Ольгу в поклёпе и оговоре. Разбираться в отношениях многонациональной семьи – такое право правоохранители оставили многочисленным столичным шоу-программам.

Изнасилований больше?

Согласно статистике главка МВД в Москве, в 2021 году 75% изнасилований совершили мигранты. В Новосибирске наоборот наблюдается спад преступлений, совершённых приезжими из стран Средней Азии (речь идёт исключительно о мигрантах-преступниках). В это время активно проводятся профилактические мероприятия, и ужесточается контроль для оформления вида на жительство и гражданства. Дело в том, что, приезжая в Россию, иностранцы могут "потерять" по дороге свою судимость, ведь криминальный след при оформлении документов не проверяют.

«С января по август 2021 года к административной ответственности привлекли 2 032 иностранца, что на 78,6 % меньше по сравнению с прошлым годом – тогда наказали 3 629 человек. В этом году из России выдворили 123 человека, это на 141 % меньше, чем годом ранее (296 человек выдворили в 2020 году), — говорится в отчёте ГУ МВД России по Новосибирской области. — За восемь месяцев 2021 года мигранты совершили в Новосибирской области 278 преступлений, в прошлом году – 487 (на 75 % больше)».

По мнению российских либерально-демократических сил, контроль за выдачей документов, позволяющих работать мигрантам в РФ, после случая в Новосибирске надо усилить. Речь идёт о систематическом тестировании на предмет наркотического опьянения.

Психотерапевт Игорь Лях объяснил корреспонденту Сиб.фм, почему у мигрантов развязываются руки за рубежом, дело здесь не только в дурманящем зелье.

«Здесь, кстати, влияет не национальность, а социальный статус. Чтобы стать мигрантом – надо иметь «шило в ...». Это отчасти и создаёт такую иллюзию безнаказанности. Им всё кажется легко: сел на автобус и уехал, где не найдут,

- высказал мнение Игорь Лях. – Дело не в национальности, а в социальном статусе. Есть ещё такой элемент, что если «калым» не заплачен, а девушка соглашается, она воспринимается как безотцовщина: за ней никто не стоит, и за нею никто не будет предъявлять».

Вот эта смесь представлений и правовых аспектов и приводит к трагедиям, по мнению психотерапевта. А русским девушкам просто следует учитывать их, заводя интимные отношения с иностранцами.