Издеваются, как могут: в Кремле не исключили отмену шенгенских виз для россиян

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Евросоюз призывает запретить гражданам России выдачу шенгенских виз. В МИД предполагают, что европейские политики могут перейти от слов к действиям. Однако в Кремле надеются на рациональность со стороны ЕС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле надеются на трезвость мышления со стороны Евросоюза, однако власти не исключают другого исхода.

«Исключать такой опасности нельзя. Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю — естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию. Но еще раз повторяю — все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — заявил представитель Кремля.

Также он добавил, что на данный момент страны Евросоюза и Северной Америки соревнуются в принятии антироссийских и недружественных мер, но арсенал этих мер уже иссякает.

«И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения», — отметил Песков.

Напомним, что в МИД России не исключили, что в Европе могут перестать выдавать шенгенские визы россиянам. В частности, директор консульского департамента Иван Волынкин отмечал, что выдачу виз полностью приостановили консульские учреждения Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, а в других странах Европы также звучат призывы к этому.

Ранее Сиб.фм писал о том, какие документы нужны для получения шенгенской визы. Страны Евросоюза могут приостановить действие Шенгенского соглашения, а также кому и за что могут запретить выезд за границу.

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