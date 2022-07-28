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общество

Массовая гибель пчёл произошла в 6 районах Новосибирской области

Фото Массовая гибель пчёл произошла в 6 районах Новосибирской области
Фото Массовая гибель пчёл произошла в 6 районах Новосибирской области

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Региональный Россельхознадзор организовал проверку после массовой смерти пчёл одновременно в шести районах Новосибирской области.

27 июля в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области сообщили о проведении проверки по факту массовой смерти пчёл: такие инциденты в июле 2022 года зафиксировали сразу в шести районах региона. Сообщения об этом поступили из Доволенского, Колыванского, Коченевского, Куйбышевского, Новосибирского и Ордынского районов.

«В настоящее время по всем фактам специалисты определяют организации, осуществляющие деятельность по обработке сельскохозяйственных полей вблизи пасек, а также соблюдение ими сроков оповещения о предстоящих обработках», — сообщили в Telegram-канале новосибирского Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, специалисты также выехали на места, чтобы собрать образцы погибших пчёл и зелёной массы растений для проведения исследований. Остаточное количество препарата определят в Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Напомним, ранее владелец пасеки объяснил, каким будет состояние мёда на рынке в Новосибирске и регионе после гибели пчёл из-за обработки полей химикатами.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
гибель пчёл
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