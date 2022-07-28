Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске арестовали на 2 месяца

Фото Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске арестовали на 2 месяца
Фото Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске арестовали на 2 месяца

Фото Сиб.фм

В четверг, 28 июня, Советский районный суд Новосибирска на 2 месяца арестовал 26-летнего Хушнуда Хамроева, который обвиняется в жестоком убийстве 17-летней школьницы.

В Советском районном суде Новосибирска закончилось заседание по избранию меры пресечения в отношении Хушнуда Хамроева, который зверски расправился со своей бывшей девушкой. По решению Фемиды ближайшие 2 месяца фигурант проведет в СИЗО. Об этом сообщает находящийся в суде журналист Сиб.фм.

Во время оглашения постановления зал заседаний буквально был забит представителями СМИ. В итоге, гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева отправили в СИЗО на 2 месяца.

Арестовать фигуранта просил следователь регионального управления СКР, который работает по резонансному делу. Представитель прокуратуры данное ходатайство полностью поддержал. Хамроев к заключению под стражу отнесся спокойно.

В зале суда прозвучло, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения.

Ранее он уже был судим по ст. 115 и 119 УК РФ, из мест лишения свободы вышел два года назад.

Подозреваемый ранее работал грузчиком и строителем.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12772
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
12347
Беременный яйцами гриб нашёл на грядке житель Новосибирска
10618
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9575
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
8709
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
8022
Неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске
7649
В Новосибирске пятеро налётчиков ограбили ювелирный салон на 2,5 миллиона