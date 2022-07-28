Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске арестовали на 2 месяца

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В четверг, 28 июня, Советский районный суд Новосибирска на 2 месяца арестовал 26-летнего Хушнуда Хамроева, который обвиняется в жестоком убийстве 17-летней школьницы.

В Советском районном суде Новосибирска закончилось заседание по избранию меры пресечения в отношении Хушнуда Хамроева, который зверски расправился со своей бывшей девушкой. По решению Фемиды ближайшие 2 месяца фигурант проведет в СИЗО. Об этом сообщает находящийся в суде журналист Сиб.фм.

Во время оглашения постановления зал заседаний буквально был забит представителями СМИ. В итоге, гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева отправили в СИЗО на 2 месяца.

Арестовать фигуранта просил следователь регионального управления СКР, который работает по резонансному делу. Представитель прокуратуры данное ходатайство полностью поддержал. Хамроев к заключению под стражу отнесся спокойно.

В зале суда прозвучло, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения.

Ранее он уже был судим по ст. 115 и 119 УК РФ, из мест лишения свободы вышел два года назад.

Подозреваемый ранее работал грузчиком и строителем.