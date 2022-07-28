Госзакупки с нарушениями выявило УФАС у Минцифры Новосибирской области

Фото УФАС Новосибирской области

УФАС выявило очередное нарушение со стороны Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области. Допустили его при проведении госзакупок.

Управление федеральной антимонопольной службы установило, что новосибирское минцифры осуществляло закупки через одного поставщика. В Министерстве при приеме заявок на участие в тендерах выдвигали условия, под которые подходил строго определенный производитель. Как сообщили в УФАС речь идет о двух аукционах по закупке многофункционального оборудования, в них принял участие единственный соискатель. Поэтому результаты торгов были признаны недействительными. Несмотря на это минцифры заключило контракты с поставщиком, причем по максимальной цене.

27 июля на пресс-конференции в ТАСС глава регионального УФАС Дмитрий Сухоплюев назвал подобную ситуацию недопустимой.

"Не допускается при проведении конкурентных закупок делать так называемую заточку под оборудование единственного производителя. В той или иной степени это может привести к ограничению количества участников" — заявил Сухоплюев.

Министерству цифрового развития и связи предписано устранить допущенные нарушения. К слову, у минцифры и ранее были проблемы с соблюдением антимонопольного законодательства. В 2021 году министерство уличили в картельном сговоре при заключении госконтракта на 400 млн рублей.