Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Госзакупки с нарушениями выявило УФАС у Минцифры Новосибирской области

Фото Госзакупки с нарушениями выявило УФАС у Минцифры Новосибирской области
Фото Госзакупки с нарушениями выявило УФАС у Минцифры Новосибирской области

Фото УФАС Новосибирской области

УФАС выявило очередное нарушение со стороны Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области. Допустили его при проведении госзакупок.

Управление федеральной антимонопольной службы установило, что новосибирское минцифры осуществляло закупки через одного поставщика. В Министерстве при приеме заявок на участие в тендерах выдвигали условия, под которые подходил строго определенный производитель. Как сообщили в УФАС речь идет о двух аукционах по закупке многофункционального оборудования, в них принял участие единственный соискатель. Поэтому результаты торгов были признаны недействительными. Несмотря на это минцифры заключило контракты с поставщиком, причем по максимальной цене.

27 июля на пресс-конференции в ТАСС глава регионального УФАС Дмитрий Сухоплюев назвал подобную ситуацию недопустимой.

"Не допускается при проведении конкурентных закупок делать так называемую заточку под оборудование единственного производителя. В той или иной степени это может привести к ограничению количества участников" — заявил Сухоплюев.

Министерству цифрового развития и связи предписано устранить допущенные нарушения. К слову, у минцифры и ранее были проблемы с соблюдением антимонопольного законодательства. В 2021 году министерство уличили в картельном сговоре при заключении госконтракта на 400 млн рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12715
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
12294
Беременный яйцами гриб нашёл на грядке житель Новосибирска
10548
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9527
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
8226
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
8008
Неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске
7633
В Новосибирске пятеро налётчиков ограбили ювелирный салон на 2,5 миллиона