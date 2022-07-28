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Мобильный телефон взорвался в руке у владельца во время разговора

Фото Мобильный телефон взорвался в руке у владельца во время разговора
Фото Мобильный телефон взорвался в руке у владельца во время разговора

Фото с сайта unsplash.com

У жителя Норильска во время разговора с собеседником взорвался телефон — теперь ему выплатят компенсацию за бракованную технику из-за того, что продавец не хотел возвращать потребителю деньги.

Мужчина купил телефон в сентябре 2020 года в салоне «Эльдорадо» (входит в группу сети «М.Видео»). В апреле 2021 года устройство взорвалось в момент разговора — телефон развалился на две части, а корпус покрылся нагаром черного цвета. Покупатель от взрыва не пострадал. Каких-либо механических неисправностей и повреждений до инцидента телефон не имел — сообщает издание "Проспект мира".

Мужчина безуспешно предъявлял претензии к продавцу по взорвавшемуся телефону — после этого он обратился в суд, который постановил, что ООО «М.Видео.Менеджмент» должно вернуть жителю Норильска почти 116 тысяч рублей: в компенсацию включили стоимость телефона — 31 990 рублей, неустойку — 25 000, моральный вред — 10 000, а также расходы на оплату услуг юриста — 15 000 рублей, и штраф в размере 33 495 рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том как у жительницы Новосибирска отобрали смартфон, стоимостью 80 тысяч рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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