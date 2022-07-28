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Мужчина погиб после ДТП с фурой в Новосибирске

Фото Мужчина погиб после ДТП с фурой в Новосибирске
Фото Мужчина погиб после ДТП с фурой в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске фура с прицепом сбила мужчину на пешеходном переходе.

Вечером 27 июля в Дзержинском районе произошло смертельное ДТП: там 32-летний водитель МАЗа с прицепом сбил мужчину, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Как сообщили в ГИБДД Новосибирской области, пешеход двигался по проезжей части слева направо по ходу движения.

По информации ведомства, ДТП произошло напротив дома №51 по улице Есенина.

«В результате ДТП пешеход — мужчина, на внешний вид 40-50 лет, с тяжёлыми травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался», — уточнили в пресс-службе новосибирского ГИБДД.

В настоящий момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», проводится расследование.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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