Мужчина погиб после ДТП с фурой в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области
В Новосибирске фура с прицепом сбила мужчину на пешеходном переходе.
Вечером 27 июля в Дзержинском районе произошло смертельное ДТП: там 32-летний водитель МАЗа с прицепом сбил мужчину, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Как сообщили в ГИБДД Новосибирской области, пешеход двигался по проезжей части слева направо по ходу движения.
По информации ведомства, ДТП произошло напротив дома №51 по улице Есенина.
«В результате ДТП пешеход — мужчина, на внешний вид 40-50 лет, с тяжёлыми травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался», — уточнили в пресс-службе новосибирского ГИБДД.
В настоящий момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», проводится расследование.
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