На ремонт теплосетей на четырех улицах Новосибирска выделено 900 млн рублей

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В Новосибирске отремонтируют старые теплосети на четырех улицах города за 900 миллионов рублей.

Правительство Российской Федерации выделило Новосибирску 913 миллионов рублей на ремонт теплосетей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирь» в четверг, 28 июля.

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России одобрил заявку Новосибирской области на финансирование проекта «Реконструкцию тепловых сетей с целью снижения аварийности на территории Новосибирска».

Проект предусматривает реконструкцию старой тепловой сети и выполнение некоторых мероприятий по повышению эффективности работы системы теплоснабжения на четырех улицах города. В этом и следующем году теплосети отремонтируют на ул. Связистов, ул. Революции, ул. Дачной и ул. Широкой в Новосибирске. Там износ коммуникаций доходит до 100 %.

В 2022-2023 годах Новосибирск получит 913 миллионов рублей на ремонт теплосетей из федерального бюджета. Общая протяженность теплосетей, которые будут отремонтированы за счет средств Фонда национального благосостояния, составит 4,2 километра.

До этого правительство РФ одобрило выделение Новосибирской области 630 миллионов рублей на обновление сетей теплоснабжения.

Ранее «Сиб.фм» писал, что летом 2022 года в Новосибирске зафиксировали ухудшение состояния теплосетей.