По 16 000 рублей получат россияне с 1 августа. Деньги придут на карту «Мир»

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Россиянам сообщили о новой денежной выплате, которая поступит каждому после подачи соответствующего заявления. Однако выплаты будут поступать только на карты платёжной системы «Мир».

По словам экспертов, соответствующее решение приняло правительство РФ. Кабинет министров расширил список пособий, которые теперь будут приходить только на карты «Мир». Если раньше туда поступали пенсии и зарплаты бюджетников, а также ряд социальных выплат на детей, то скоро список станет гораздо шире.

В частности, в него включили выплату, которая полагается обладателям звания почетного донора. Такой значок может получить каждый россиянин, который будет сдавать кровь в течение длительного времени. Важно сдать кровь 40 раз за всю свою жизнь или же 60 раз сдать компоненты крови, например плазму.

Кроме того, нужно, чтобы донации были безвозмездными, то есть донор не брал за них никакую плату. В таком случае звание почетного донора гражданину будет присвоено.

А все такие люди имеют право на ежегодную денежную выплату. Ее размер в этом году составляет 15 714 рублей. Чтобы получить такие средства, необходимо подать заявление. И если сделать это в ближайшее время, то уже с 1 августа деньги поступят на банковскую карту «Мир».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Госдуме поддержали необходимость выплаты к 1 сентября. Как семьям с детьми получить материальную помощь, а также кто из россиян начал получать выплаты с 18 июля.

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