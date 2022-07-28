Психиатр объяснил, почему никто не помог убитой в Новосибирске 17-летней школьнице

Фото со страницы Романа Хамраева; скриншот из видео Следственного комитета по Новосибирской области; коллаж Сиб.фм

Психиатр Федорович: убитой в Новосибирске девушке никто не помог из-за шока и страха стать жертвой. Убитой в Новосибирске 17-летней девушке никто не помог, так как очевидцы могли находиться в состоянии шока или испугаться, что станут еще одной жертвой преступника, рассказал NEWS.ru психиатр Александр Федорович. Эксперт подчеркнул, что свидетелей «обездвижила и поразила совершенно экстраординарная ситуация», что с точки зрения биологии нормально. Человек наблюдает совершенно экстраординарную ситуацию, она его поражает и обездвиживает. С точки зрения биологии это нормально. Момент второй: человеку стало страшно. Он на первом порыве вроде бы решил в этом вопросе поучаствовать, а потом быстро передумал, так как убийца, может быть, сильно превосходит в этот момент его по размерам, по уровню агрессии, — сказал Федорович.

Психиатр добавил, что третьи лица, вмешивающиеся в конфликт, часто сами становятся виновными: «когда юноша вступился за девушку, его калечили, а девушка говорила, что не было никакого конфликта и он к ним сам пристал».

«Очень часто бывает так, что вмешавшийся человек становится не только жертвой, но и обвиняемым. Есть такая очень скользкая статья — превышение необходимой самообороны. Возможно, это стало поводом для отказа в выдвижении», — отметил Федорович.