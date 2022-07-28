Роковое новолуние 28 июля 2022: «желтая» Луна исполнит желания трёх знаков зодиака

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В Новолуние, которое состоится 28 июля, самое время начать заниматься давно заброшенными делами. «Желтая» Луна в июле будет в знаке Льва, а значит, каждый знак зодиака может раскрыть в себе внутреннюю силу, однако воспользоваться ей смогут далеко не все. Кому из знаков зодиака повезет 28 июля – выяснил Сиб.фм.

Лев

Этот знак любит жить по максимуму и строить планы. И даже если достичь желаемого не получается, обычно виноваты звезды и нелепое стечение обстоятельств, но не сам представитель зодиакального созвездия.

Самое правильное в Новолуние 28 июля 2022 года — не идти на компромисс, не довольствоваться малым, а прислушаться к своим желаниям и уверенно добиваться целей.

Овен

Для этого зодиакального знака Новолуние в июле станет импульсом к началу новых проектов, которые завершатся крайне удачно. Если у представителей этого знака есть свободные финансовые средства, то пришло время задуматься об инвестициях.

Телец

Представители этого знака в Новолуние 28 июля получат попутный ветер удачи на ближайшие несколько месяцев. Люди этого созвездия могут больше не раздумывать долго над текущими вопросами, а доверять своей интуиции и первому впечатлению от человека. В какую бы сферу Тельцы ни подались, везде их будет ждать успех.

Ранее Сиб.фм писал о том, какие знаки зодиака не умеют по-настоящему любить. Раскрыты зодиакальные знаки, которых ждёт счастье в ближайшие 5 лет, а также названы знаки зодиака, которые никогда не уживутся под одной крышей.

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