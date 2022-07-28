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общество

Российские вузы засекретили данные детей участников спецоперации на Украине

Фото Российские вузы засекретили данные детей участников спецоперации на Украине
Фото Российские вузы засекретили данные детей участников спецоперации на Украине

Фото unsplash.com / Max Shilov

Данные детей участников СВО на Украине, поступающих в российские вузы, засекретили.

Сведения о детях участников спецоперации на Украине, поступающих в вузы в 2022 году, будут засекречены. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Абитуриенты российских высших российских заведений, поступающие в вуз по квоте как дети участников СВО на Украине, будут защищены от преследований. Их данные засекречены по требованию Минобрнауки.

Напомним, в 2022 году в вузах ввели специальную квоту – 10 % от общего количества бюджетных мест отдадут для детей участников спецоперации по защите Донбасса. Дети военнослужащих, которые были ранены или погибли в ходе спецоперации на Украине, смогут поступить в вуз без экзаменов.

Дети действующих участников СВО на Украине имеют право поступить в высшее учебное заведение даже с относительно невысокими баллами ЕГЭ, также им могут дать шанс пересдать экзамен.

При этом на данный момент желающих воспользоваться квотой меньше, чем зарезервированных для них мест.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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