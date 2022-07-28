Российские вузы засекретили данные детей участников спецоперации на Украине

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Данные детей участников СВО на Украине, поступающих в российские вузы, засекретили.

Сведения о детях участников спецоперации на Украине, поступающих в вузы в 2022 году, будут засекречены. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Абитуриенты российских высших российских заведений, поступающие в вуз по квоте как дети участников СВО на Украине, будут защищены от преследований. Их данные засекречены по требованию Минобрнауки.

Напомним, в 2022 году в вузах ввели специальную квоту – 10 % от общего количества бюджетных мест отдадут для детей участников спецоперации по защите Донбасса. Дети военнослужащих, которые были ранены или погибли в ходе спецоперации на Украине, смогут поступить в вуз без экзаменов.

Дети действующих участников СВО на Украине имеют право поступить в высшее учебное заведение даже с относительно невысокими баллами ЕГЭ, также им могут дать шанс пересдать экзамен.

При этом на данный момент желающих воспользоваться квотой меньше, чем зарезервированных для них мест.