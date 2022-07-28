Сбербанк сократил ставки по кредитам для малого бизнеса

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Сбер снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса. За прошедшие два месяца снижение составило более 3,5%. Сегодня клиентам банка предоставляется финансирование по ставке от 12,4% годовых. По льготным государственным программам в приоритетных отраслях кредитуются по ставкам от 1,5% годовых.

Кроме того, предприниматели могут оформить кредит онлайн без посещения офиса в интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес.

Как рассказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, банк занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому Сбер постоянно актуализирует стоимость кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка. Теперь у клиентов есть возможность получить финансирование на ещё более выгодных условиях, а благодаря применению новых технологий сделать это можно без посещения офиса. Сейчас клиентам малого и микробизнеса в режиме онлайн выдаётся около 50% кредитов.