Сбежавшую в аэропорту Новосибирска собаку Боню ищут с 21 июня

Фото Ольги Харитоновой / Новосибирские новости

В Новосибирске продолжаются поиски дворняги по кличке Боня, которая 21 июня сбежала из переноски в аэропорту "Толмачёво".

В Новосибирске больше месяца ищут собаку по кличке Боня, которая 21 июня вырвалась из переноски в аэропорту "Толмачёво" и убежала. Хозяйка дворняги Татьяна Харитонова летела рейсом «Новосибирск—Хабаровск—Южно-Сахалинск». Об этом сообщают "Новосибирские новости".

Со слов женщины, за несколько часов до вылета обнаружилось, что Боня пропала из переноски. Сибирячке показали клетку со сломанной дверцей. Женщину убедили лететь, пообещав найти питомца.

Поисками собаки занимались сотрудники аэропорта и кинологи. Хозяйка Бони также прилетела в Новосибирск, чтобы отыскать животное. Однако пока найти беглеца не удалось.

В авиакомпании S7 изданию сообщили, что ориентировки с фото Бони размещены на всех административных зданиях и проходных.

"Боню заметили, когда она бежала в сторону авиагородка, и мы развесили объявления уже на территории города и разместили их в местных онлайн-сообществах. Вместе с Татьяной мы два дня искали Боню в аэропорту и в городе Оби. Поиски не увенчались успехом, и Татьяна вернулась в Южно-Сахалинск», — сообщили в авиакомпании.

Несмотря на то, что хозяйке Бони пришлось вернуться в Южно-Сахалинск, поиски Бони продолжаются. Волонтёры верят, что девушке удастся встретиться с питомцем.