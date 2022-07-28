Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом

Фото предоставлено «Читай-город»

Все родители школьников знают, что лето – это маленькая жизнь. В том смысле, что только успеешь вдохнуть долгожданной свободы от учебников, отвлечься от утренней побудки и вечерних домашних заданий – как снова август. А с ним и школьные базары, спешные поиски необходимого по списку, возрастающая тревога и вечные компромиссы – ну не совсем что хотели, зато успели купить. Не надо так.

Предлагаем сработать на опережение и сдаем места, где можно купить всё и сразу, без спешки, на любой вкус. В ближайшем магазине «Читай-город» найдется полный набор канцтоваров, рюкзаков, учебников и рабочих пособий, и прочих необходимых вещей для школы.

Любой, у кого есть одноклассники, скажет вам, что от школьных принадлежностей требуется не только быть функциональными, но и помогать своему обладателю самовыражаться. Стильные корги, забавные коты, любимые книги справятся точно лучше, чем просто пеналы, рюкзаки и обложки для тетрадей. В таком богатом ассортименте товаров обязательно найдется что-то по душе: про любимый спорт, про волшебные миры или про памятный отдых на море.

Вопрос с подарком к 1 сентября тоже можно решить, не отвлекаясь от основных приготовлений к школе. «Личная карта читай-агента» поможет вашему ребёнку самостоятельно выбрать книги и другие товары – не только для школы, но и для досуга.

Кроме необходимых учебников в «Читай-городе» всегда найдутся книги, которые помогут детям подготовиться к экзаменам, усовершенствовать навыки и знания, узнать много интересного помимо школьной программы. И книги для родителей, которые хотят провести это лето с пользой – научиться помогать ребенку учиться с удовольствием, решить возникающие в школе сложности, больше узнать о психологии любимого школьника.