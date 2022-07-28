Термальный источник и загадочный рям: история путешествия по Усть-Таркскому району

Фото: Евгения Гловацкая, Артём Перевалов

Новый маршрут экспедиции «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященной юбилею Новосибирской области, привел нас в один из самых западных районов региона – Усть-Таркский. Увидеть своими глазами уникальное природное явление с загадочным названием рям, искупаться в термальном источнике и насладиться зрелищем конных бегов – таковы были наши первоначальные цели. Рассказываем, чем еще покорила нас Усть-Таркская земля.

Как всегда, отправляемся в путь с полным багажником подарков, приготовленных для жителей района генеральным партнером проекта – АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») и партнером экспедиции – Новосибирскэнергосбытом.

Итак, вперед – на запад!

Справка

Усть-Таркский район пережил несколько реорганизаций, годом образования считается 1936 год.

Территория – 4,06 тыс. кв. км.

Численность населения – 11028 человек.

Административный центр района – село Усть-Тарка с численностью населения 4,4 тыс. человек, расположен в 516 км от Новосибирска по автомобильной трассе.

В районе 37 населенных пунктов, объединенных в 13 поселений.

Связь с областным центром осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция Татарская находится в 45 км от села Усть-Тарка.

По территории района протекает река Омь, с двумя притоками: р. Тарка и р. Еланка. Район расположен в лесостепи с большими охотничьими угодьями. Почти четверть территории занимают болота.

Протяженность автомобильных дорог – 574,88 км (в том числе местного значения – 110,772 км).

По территории Усть-Таркского района проходят автомобильные дороги регионального значения: Усть-Тарка – Татарск (К-20), протяженностью 11,327 км. Куйбышев – Венгерово – граница Омской области (старый Московский тракт) (К-22), протяженностью 74,698 км.

Кстати, последняя, как сообщил партнер нашей экспедиции АО «Новосибирскавтодор», активно ремонтируется, так что, у жителей южной части района проблем с тем, чтобы добраться до крупных населенных пунктов, будет меньше.

Немного истории

Первые поселения на территории Усть-Таркского района известны еще с конца XVIII века, и заселяли их ссыльные крестьяне, прибывающие из европейской части Российской империи по решению сенатского указа от 13 декабря 1760 г. Царское правительство стремилось быстрее заселить Сибирь разными способами: закреплением ссыльного населения, переводом государственных крестьян с других мест. Кроме того, отправиться в Сибирь можно было в зачет рекрутской повинности.

Интересно, что названия нескольких сел района – Камышево, Мураши, Резино – упомянул автор «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев в «Записках путешествия из Сибири», написанных по дороге в Ишимский острог. А вот как точно в прошлом называлось село Усть-Тарка, достоверно не известно, в исторических документах встречаются разные названия: Усть-Таркская и Назарово, и есть версия, что название села могло быть двойным.

А что сегодня

А сегодня Усть-Тарка встретила нас современным стадионом в центре села, с футбольным полем и беговыми дорожками для занятий лёгкой атлетикой. Рядом – спортплощадки для силовых тренировок, волейбольные мини-поля. Красивый мемориал участникам Великой Отечественной войны, ухоженная площадь с фонтаном – место проведения городских праздников.

Район не может похвастаться множеством промышленных предприятий, одно из исключений, пожалуй – хлебоприемное предприятие, где хранят зерно не только из Усть-Таркского, но и соседних регионов, в том числе, зерно интервенционного фонда.

А в 2016 году, в связи с ростом интереса сельхозпроизводителей к масличным культурам, в первую очередь, подсолнечнику и рапсу, предприятие оборудовало мощности и для хранения масличных культур. И теперь подсолнечник, и рапс везут сюда даже из Омской области, т.к. они требуют особых условий сушки и хранения, и многие хлебоприемные предприятия не рискуют этим заниматься, т.к. это очень сложно.

Нам удалось посмотреть, как хранится зерно в хранилище. Поднимаемся по узкой лестнице и в таинственном полумраке идем по узким деревянным мосткам. А внизу, с обеих сторон и прямо под нами – желтое море зерна, которое как бы «отдыхает», дожидаясь своей очереди, и не хочется нарушать этот покой.

Побродив по цеху одного из старейших предприятий, отправляемся на семейный праздник, который обещал яркие эмоции.

Под топот копыт

Собственно говоря, в Усть-Таркский район, мы ехали с конкретным «прицелом» попасть на конные бега, которые проводятся здесь уже тринадцатый год. Стать, свободолюбие, мощь – что-то есть такое в лошадях, что до сих пор, даже в век всеобщей автомобилизации, цепляет человека, не дает оторвать взгляд от грациозной поступи скакуна.

К моменту нашего появления на поляне перед импровизированной беговой дорожкой рядом с березовой рощей примерно в паре километров от Усть-Тарки в сторону Камышево уже почти не осталось места среди рядов машин желающих посмотреть на бега. Люди приехали целыми семьями. И мероприятие, приуроченное ко дню молодежи, стало настоящим семейным праздником.

Организаторы позаботились о том, чтобы развлечение по душе нашлось для каждого. Гримеры с аква-гримом, полевая кухня с обжигающими аппетитными шашлыками, импровизированная сцена, на которой после окончания заездов «зажигали» местные самодеятельные артисты.

Но вот уже торжественно открывается мероприятие, и дается старт первым забегам. Зрители – от мала до велика – с азартом наблюдают за ходом соревнований. Еще бы: ведь наездники – свои, знакомые. Со всех сторон раздаются крики с именем участника или кличкой рысака. Борьба развернулась нешуточная.

В этот раз соревновались пятнадцать лошадей: девять рысаков и шесть верховых, причем не только из Усть-Таркского района, но и из соседних. Соревнования любительские, коневладельцы сами тренируют лошадей и сами же являются наездниками.

Когда-то в детстве немного занималась верховой ездой, поэтому за скачками верховых лошадей наблюдаю с особым интересом. Вот один из скакунов вырвался вперед – казалось бы: победитель определен, но буквально в каких-нибудь трехстах метрах от финиша лошадь сходит с круга под разочарованный стон болельщиков.

Да, сегодня это настоящее зрелище. А ведь когда-то все начиналось с горячего желания одного коневладельца – Евгения Умрихина. Увлеченный лошадьми, он мечтал, чтобы конное дело в районе развивалось, и организовал эти бега.

Сначала, вспоминает Евгений Умрихин, в заездах участвовал он один. А сейчас померяться мастерством приезжают не только из соседних районов – Венгеровского, Татарского, но и из Омской области.

Есть у Евгения и еще одна мечта – построить рядом с импровизированной беговой дорожкой конюшни и организовать детскую конно-спортивную школу, заниматься, в том числе, и иппотерапией.

Пока мы беседуем, руководитель нашей экспедиции, стоя у импровизированной сцены, уже рассказывает зрителям о приложении Новосибирскэнергосбыта Платосфера. Некоторые слышали об этом сервисе впервые, и то, что с Платосферой можно не тратить время на поход в почтовое отделение, их заинтересовало. А малышам, как всегда, понравилось доставать из лототрона листочки с именами победителей лотереи.

Как всегда, наш продюсер познакомил усть-таркцев и с правилами выбора стройматериалов, обратив внимание на проблему фальсифицированного цемента, о которой предупреждает один из ведущих производителей цемента – АО «Искитимцемент».

Руководитель экспедиции подробно рассказал, как производится цемент на этом предприятии, которое предлагает семь видов общестроительных цементов и три вида цемента для транспортного строительства. И пояснил, почему нельзя легкомысленно относиться к покупке этого продукта: некачественный, фальсифицированный цемент непредсказуем при строительстве, конструкция, построенная с его использованием, может просто развалиться. А фальсификат сейчас просто заполонил не только строительные рынки, но и интернет-площадки.

Причем мошенники стараются сделать упаковку, по дизайну похожей на фирменную упаковку «Искитимцемента». Поэтому, напомнил наш продюсер, покупать цемент надо только в фирменных магазинах предприятия и внимательно изучать упаковку, на которой должна быть вся информация об изготовителе, включая логотип. А также рекомендации по использованию.

Кульминацией нашего выступления по традиции стала викторина, в которой самые внимательные зрители отвечали на вопросы, связанные с работой «Искитимцемента». Интересно, что легкий, но требующий внимательности вопрос – о точном названии компании – сначала ставил в тупик, зато на более сложные, например, какое оборудование по производству цемента большое, быстро вращается и оглушительно гремит, отвечали без запинки: цементные мельницы.

Все веселое когда-нибудь заканчивается, завершился и семейный праздник.

А мы возвращаемся в Усть-Тарку, где нас ждут новые открытия

Часовня, которую построили пенсионеры

Перед тем, как отправиться к еще одной достопримечательности, о которой нам рассказали, заходим в храм в честь Архангела Михаила. Настоятель храма, священник Роман Венцак рассказывает, что богослужения здесь больше похожи на монастырские, чем на приходские – начинаются в 8 часов утра и заканчиваются в 1 час дня. Для обычных приходских храмов это редкость. Однако, как рассказал отец Роман, он, будучи ревнителем церковного устава, сделал это еще и для того, чтобы на службу могли попасть и те прихожане, которые вечно опаздывают. Сначала попробовали как эксперимент, но прихожанам понравилось – даже тем, кто всегда приходит к началу службы.

И теперь, улыбается священник, даже если по какой-то причине служба короче, прихожане говорят, что им как будто чего-то не хватило.

Выйдя из храма, направляемся на улицу Есенина. Там, где дорога спускается вниз, к берегу реки Омь, буквально утопает в листве деревьев кружевная, ажурная часовня. Словно из неземного мира выступает она из зелени рябин и березок. Невольно думаешь: сколько же труда и любви вложено мастерами в это чудо!

Оказалось, что построили эту красоту всего за три года. Как рассказал один из мастеров, Александр Мейдер, пенсионер, продолжающий трудиться экспертом Администрации Усть-Таркского района, часовню освятили в 2015 году, в очередную годовщину Победы.

В России немало известных храмов-памятников воинским победам, которые строили, что называется, всем миром. И один из них, как оказалось – в небольшой Усть-Тарке.

И идея эта — создать на свои средства часовню, посвященную воинам, погибшим во все времена, от благодарных земляков возникла у Александра Мейдера с его соседом и другом – Геннадием Евсеевым, тоже пенсионером. Идею поддержали земляки, кто-то из волонтеров помогал в стройке, кто-то – в покраске, кто-то высаживал деревья.

А купол на самодельной часовне самый настоящий, его привезли в Усть-Тарку вместе с куполами для церкви Архангела Михаила.

Впрочем, больше всего наш рассказчик говорит не о себе, хотя эскизы деревянных кружев, от которых невозможно оторвать глаз – его рук дело, а о своем друге.

«Геннадий Николаевич Евсеев – человек уникальный. Он у нас руководил «Сельхозхимией», потом до самой пенсии работал в комитете по охране окружающей среды. А, уйдя на заслуженный отдых, занялся творчеством – начал выжигать, выпиливать.

«Обратите внимание на иконы внутри часовни, их выжег сам Геннадий Николаевич», – показывает Александр Викторович.

На фронт от Усть-Таркского района в Великую Отечественную войну ушло больше 4000 человек, а погибло или пропало без вести – 2040, – говорит он. И теперь любой желающий может посадить в ограде часовни дерево памяти – в память о своем погибшем родственнике.

А с 2021 года раз в неделю в часовне в честь Казанской иконы Божией матери проходят службы, на которых молятся о духовном возрождении Отечества и спасении русского народа.

Почти прямо напротив часовни находится и усадьба самого Геннадия Евсеева. К сожалению, застать хозяина нам не удалось, зато полюбоваться резными украшениями — кружевными наличниками, забором с лебедями — получилось. Как будто пряничный домик, выделяется усадьба умельца на фоне соседних домов.

Интересно, что даже вывеску с названием улицы Есенина хозяин дополнил портретом поэта, подчеркнув свою любовь к его творчеству.

Не числом, а талантом

Покидая Усть-Тарку, направляясь на север района, в деревню Мартыново, где живет наша следующая героиня, невольно подумалось, что воистину не числом жителей сильна та или иная земля, а их талантом, душой, мудростью и силой. Один из самых малочисленных районов области – Усть-Таркский – тому подтверждение.

Приехав в Мартыново, заходим в один из, наверное, самых старых домов деревни, во всяком случае, по словам его хозяйки, этот дом принадлежал еще ее прадеду, а скамейке у крыльца уже 200 лет. А самой Вассе Владимировне Колтыковой – железной Вассе, «нашему сельсовету» – как ее в шутку называют сельчане, уже 95 лет. Впрочем, как оказалось, Васса Владимировна еще многое по хозяйству делает сама – смотрит за курами, вяжет и прядет. У нее есть квартира в Усть-Тарке, только вот не может она без родного дома.

Женщина встречает нас в горнице, где все стены – в фотографиях родных и близких людей. Маленькая, живая, с ясным и добрым взглядом – глядя на нее, многие наверняка вспомнят свою любимую бабушку, а русская печка напомнит вкус бабушкиных пирогов. И на душе сразу становится тепло и уютно.

Биография Вассы Владимировны повторяет одну из многих жизненных историй того времени, когда на, по сути, совсем еще детские плечи легла война со всеми ее испытаниями. Но подвиг этих скромных, но необычайно сильных юношей и девушек не становится от этого менее значительным, хотя и говорят они о том, что им выпало перенести, буднично, как о чем-то простом и обычном.

Родилась Васса в многодетной семье, где была единственной сестренкой у пяти братьев. Война началась, когда ей было 14 лет. Пасла коров и телят, возила копны, а в 1942 году 15-летнюю девушку послали учиться на курсы трактористов.

Целых 9 лет проработала она на тракторе. Сейчас, вспоминая это, Васса Владимировна и сама удивляется: «Как я его заводила?» Впрочем, тут же добавляет: «А все равно душа болит, когда тут рядом сейчас гудят, работают трактора: Ой, как красиво!» Смеется: с удовольствием бы и сейчас села на трактор.

А после того как ушла с трактора, работала дояркой, поваром, заведовала клубом, выполняла любую порученную работу. Награждена медалями «За добросовестный труд в годы войны», «За поднятие целинных и залежных земель», множеством юбилейных медалей.

Вассу Владимировну отличают острый ум и цепкая память. Несмотря на то, что зрение стало хуже, продолжает читать газеты и журналы. Она помнит всех, кто когда-то жил в Мартыново. И до сих пор идут сельчане к ней со своими проблемами, и она, со свойственной ей настойчивостью, старается помочь, где нужно, ходатайствуя перед руководством сельсовета.

Васса Владимировна с любопытством рассматривает нашу видеотехнику, а на прощанье благословляет нас и, на всякий случай, осеняет крестом парящий квадрокоптер.

Ну, а нам пора дальше – на этот раз к загадочному природному явлению — мирнинскому ряму.

Так вот ты какой, рям!

Непонятное слово рям мы услышали впервые именно здесь. Между тем, этим словом называется уникальное природное явление.

Слово «рям» происходит от финно-угорского слова «реме», которое означает «болото». Рям – это совершенно особый мир, он живет по своим законам и совсем не похож на окружающую его лесостепь.

По внешнему виду рямы – это обыкновенные болота, но есть отличие, которое существенно выделяет их от остальных трясин.

Дело в том, что крупные массивы верховых болот в нашей области расположены на севере – в Васюганье. Но небольшие островки сфагновых болот – рямы, оторвавшись от основного болотного массива, проникают далеко на юг, в Барабинскую лесостепь. Эти рямы, как острова, отделившиеся от основного зеленого моря таежных болот Западной Сибири и попавшие в несвойственный им ландшафт в лесостепь. В Новосибирской области более двадцати рямов. По количеству этих реликтовых природных комплексов, сохранившихся в малоизмененном виде на протяжении тысяч лет, наша область занимает одно из первых мест в мире.

Поверхность ряма, покрытая различными видами сфагновых мхов, похожа на разноцветный пушистый ковер. Многочисленные растения сцеппяясь между собой, поддерживают друг друга, образуя плотный покров. Сфагнумы не имеют корней. Только верхняя часть мха остается растущей, а нижняя постоянно отмирает, пополняя слой торфа.

Рям, который восточной стороной подходит к северо-западной окраине села Мирный, образован в 2003 году. К сожалению, нам удалось только издали взглянуть на это чудо природы, нам сказали, что проехать внутрь не получится.

Тонкие, чахлые березки, изогнутые сосенки, небольшие кустарники, подушки рыхлого мха-сфагнума. Говорят, идти по ряму трудно. Пока вытягиваешь одну ногу, другая успевает увязнуть во мху. А, если присесть на пушистый мох, то вскоре оказываешься в углублении, полном воды. А еще, говорят, что в жаркую погоду там тучи гнуса и стоит одуряющий запах багульника.

Из растений и животных, которые можно встретить в мирнинском ряме, в Красную книгу Новосибирской области занесены такие растения как лютик распростертый, звездчатка ланцетовидная, осот болотный, венерин башмачок настоящий. А из животных – кобчик, бородатая и длиннохвостая неясыти, воробьиный сыч, обыкновенный соловей и некоторые другие.

Отдалившись от ряма, вновь попадаем в окружение привычных степных пейзажей. Проезжаем мимо хутора, остановившись у живописного колодца-журавля. Освежившись, продолжаем путь в Козино к последней точке нашего маршрута – термальному источнику.

Искупаться в минеральной воде

Напоследок не можем отказать себе в удовольствии – искупаться в лечебной минеральной воде. Скважину глубиной 1108 метров прорубили в Козино в 1986 году, и вскоре построили бассейн, который стал частью минисанатория, где лечат заболевания органов дыхания, нервной системы и многие другие. Поскольку вода здесь – прямой аналог воды карачинского источника.

Бассейн формально относится к местной школе, но посетить его может любой желающий. При входе в бассейн кажется, что пар, который стоит у входа, тянется из душевой кабинки. И только потом понимаешь, что это – от того, что вода в бассейне теплая, как будто ее подогрели. Плескаться в ней хочется долго, но приходится уходить.

Места в Козино живописные. Недалеко от бассейна лентой извивается река. Оказывается, русло рек здесь со временем меняется. Рассказывают, что раньше эти речки были судоходными. Одно такое суденышко «пришвартовалось» во дворе бассейна в качестве аттракциона.

Прощаясь с Усть-Таркским районом, поднимаемся на высокий берег, где река Тарка сливается с Омью. С помощью нашего партнера – федерального мобильного оператора Yota – запускаем трансляцию: отсюда все село – как на ладони! Качество связи – тоже на высоте: золотые купола далекого храма с акварельной точностью отражаются на глади воды.

Зона покрытия Yota в Новосибирской области включает в себя огромное количество больших и маленьких населенных пунктов, поэтому в поездку можно брать смело – не подведет. Ведь порой так как сейчас – уж очень хочется в режиме онлайн, рассказать о той живописной картине, которая открывается с этого места. Закатное солнце освещает верхушки деревьев, отражается в зеркале воды. Лента постепенно меняющей русло реки убегает вдаль, приглашая за собой к новым открытиям.

До свидания, Усть-Тарка!

Усть-Таркский район

Что посмотреть

Мирнинский рям



Термальный источник в селе Козино

Партнеры экспедиции: