Томская ГК «Лама» закроет супермаркет «Хороший выбор» в Новосибирске

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Компания «Лама» закроет еще один супермаркет в Новосибирске на улице Троллейной.

Томский ритейлер «Лама» объявил о закрытии супермаркета «Хороший выбор» на ул. Троллейной в Новосибирске.

В четверг, 28 июля, стало известно о закрытии знакомого и полюбившегося новосибирцам универсама «Хороший выбор» на улице Троллейной. Магазин, принадлежащий группе компаний «Лама» Владислава Левчугова, перестанет работать вслед за супермаркетом SPAR.

О том, что магазин SPAR на улице Фрунзе, 252 закрывается, группа компаний «Лама» объявила в декабре 2021 года. Через несколько месяцев, в феврале 2022 года, ГК выставила на продажу недостроенный гипермаркет «Лента» за 270 миллионов рублей.

Напомним, супермаркет «Хороший выбор» появился в Новосибирске в мае 2021 года, заменив собой магазины «Горожанка». Вместе с ним томский предприниматель открыл в Новосибирске магазин сети SPAR.