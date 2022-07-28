«Транснефть - Западная Сибирь» внедряет энергоэффективные технологии

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Нефтепроводное предприятие подвело итоги выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первое полугодие 2022 года. Реализация комплексных энергосберегающих мероприятий позволила сэкономить 4,5 млн рублей.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном эквиваленте составила 1289,6 тыс. кВт*ч и 14,81 тонн моторного топлива.

Основной энергосберегающий эффект был получен благодаря мероприятиям по оптимизации технологических режимов транспортировки нефти, в том числе за счет очистки внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей на каждом технологическом участке. Также для этого на Барабинской линейной производственно-диспетчерской станции завершены работы по замене магистрального насоса. Новый насос с улучшенными показателями энергоэффективности произведен в РФ на заводе «Транснефть Нефтяные Насосы»

Оптимизация использования моторного топлива была обеспечена благодаря соблюдению требований транспортной дисциплины и исключению непроизводительных пробегов транспортных средств.

Большое внимание вопросам энергоэффективности АО «Транснефть — Западная Сибирь» уделяет в период подготовки к устойчивой работе производственных объектов в осенне-зимний период. В третьем квартале на объектах предприятия планируется завершение строительства новой автоматизированной котельной на нефтеперекачивающей станции «Вагай» в Тюменской области.

На объектах АО «Транснефть — Западная Сибирь» внедрена и успешно функционирует система энергетического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 50001:2018. Ежегодно компания подтверждает эффективную деятельность в сфере сбережения энергоресурсов в ходе внешних аудитов. Энергосберегающие мероприятия имеют синергетический характер, так как в рамках их реализации предприятие решает задачи обеспечения безопасности окружающей среды.