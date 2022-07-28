В Новосибирске хирурги клиники Мешалкина удалили опухоль из головы 15-летнего подростка

Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина

Нейрохирурги клиники Мешалкина удалили опухоль из головного мозга 15-летнего подростка: операцию проводили в сидячем положении пациента с хирургическим инструментом на вытянутых руках.

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина удалили смертельно опасную опухоль головного мозга у 15-летнего подростка: специалисты клиники стали единственными, кто взялся за операцию, сопряжённую с высокими рисками. Как объяснили медики, новообразование находилось в труднодоступной области, где сосредоточены жизненно важные центры: соединение двигательных и чувствительных путей.



«Данная область отвечает за такие физиологические функции, как обработка зрительной и слуховой информации, регуляция сна и бодрствования, концентрация внимания, уровень сознания, ориентировочные, оборонительные рефлексы. Новообразование провоцировало нарушение правильной циркуляции спинномозговой жидкости, что привело к окклюзионной гидроцефалии – повышению объема находящейся в желудочковой системе головного мозга спинномозговой жидкости и увеличению внутричерепного давления. Это стало причиной головной боли, тошноты и рвоты», — рассказал врач-нейрохирург Сергей Чернов.

Он объяснил, что нейрохирурги в других клиниках предлагали выполнить шунтирующую операцию, чтобы избавиться от избыточной жидкости в желудочках мозга. Такое лечение снизило бы выраженность симптомов, но не смогло бы остановить рост опухоли.

Так как новообразование располагалось практически в центре головного мозга, было необходимо путь, который дал бы возможность не повредить окружающие мозговые структуры и избежать неврологических осложнений.

По словам нейрохирурга, операция требовала высокой концентрации внимания и согласованности действий от всей хирургической бригады.

«Мы знали, что на любом этапе, начиная с доступа, одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Чтобы мы могли аккуратно подобраться к опухоли через естественные анатомические пространства без разрушения мозговых структур, во время вмешательства пациент находился в положении сидя. При этом приходилось работать стоя с постоянно вытянутыми вперед руками», —

рассказал Сергей Чернов.



После операции врачи не зафиксировали каких-либо неврологических нарушений, а гистологическое исследование показало доброкачественный характер опухоли, поэтому в настоящее время 15-летний пациент готовится к выписке.