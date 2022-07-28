В Новосибирске участковый помог обнажённому мужчине на мосту

Скриншот из видео в сообществе «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске участковый помог мужчине, который пытался перелезть через ограждение моста.

28 июля в соцсетях появилось видео, записанное на Новосибирском метромосту. По словам свидетельницы происходящего, которая прислала видеозапись в сообщество «Инцидент Новосибирск», мужчина шёл по мосту в полуобнажённом виде. В какой-то момент он начал перелезать через ограждение, а затем вернулся, чтобы избавиться от оставшейся на нём одежды.

«Перелез снова, начал качаться и подошли эти парни, закинули его обратно и подъехали спасатели. Потом подошёл участковый, одел его и увёл», — рассказала женщина.

В комментариях предположили, что мужчина находился под действием наркотиков.

«Уже и понырять нельзя», — поиронизировали некоторые новосибирцы.

В июне Сиб.фм писал о мужчине, который упал в Обь с Димитровского моста — «выловить» тонущего успели сотрудники полиции.