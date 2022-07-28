Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске участковый помог обнажённому мужчине на мосту

Фото В Новосибирске участковый помог обнажённому мужчине на мосту
Фото В Новосибирске участковый помог обнажённому мужчине на мосту

Скриншот из видео в сообществе «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске участковый помог мужчине, который пытался перелезть через ограждение моста.

28 июля в соцсетях появилось видео, записанное на Новосибирском метромосту. По словам свидетельницы происходящего, которая прислала видеозапись в сообщество «Инцидент Новосибирск», мужчина шёл по мосту в полуобнажённом виде. В какой-то момент он начал перелезать через ограждение, а затем вернулся, чтобы избавиться от оставшейся на нём одежды.

«Перелез снова, начал качаться и подошли эти парни, закинули его обратно и подъехали спасатели. Потом подошёл участковый, одел его и увёл», — рассказала женщина.

В комментариях предположили, что мужчина находился под действием наркотиков.

«Уже и понырять нельзя», — поиронизировали некоторые новосибирцы.

В июне Сиб.фм писал о мужчине, который упал в Обь с Димитровского моста — «выловить» тонущего успели сотрудники полиции.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
метромост
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12645
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
12231
Беременный яйцами гриб нашёл на грядке житель Новосибирска
10452
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9472
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
7990
Неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске
7740
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
7607
В Новосибирске пятеро налётчиков ограбили ювелирный салон на 2,5 миллиона