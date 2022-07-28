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В Новосибирской области началось строительство инновационного «Кампуса Академпарка»

Фото В Новосибирской области началось строительство инновационного «Кампуса Академпарка»
Фото В Новосибирской области началось строительство инновационного «Кампуса Академпарка»

Фото nso.ru

В фазу активного строительства вошел еще один объект проекта «Академгородок 2.0» – «Кампус Академпарка». Здания будут включать производственные, офисные и лабораторные помещения для работы малого и среднего бизнеса. На площадку нового кампуса уже привлечен первый резидент.

Сегодня на территории поселка Ложок началось строительство первого здания «Кампуса Академпарка» в рамках запуска проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района». Госпрограмма «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» была утверждена Правительством региона.

Фото В Новосибирской области началось строительство инновационного «Кампуса Академпарка» 2

«По сути, мы запускаем сегодня строительство второй очереди Академпарка, и уже есть запрос на третью очередь. Это значимое событие для региона и всей страны. Новосибирская область в числе лидеров инновационного развития России, в этом заслуга и резидентов Академпарка, где работает 334 компании и 9000 работников. В нашем регионе достигнуты лидерские показатели по подготовке стартапов и для того, чтобы проекты имели возможность развития, конечно, нужны новые производственные площади», – прокомментировала событие заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

Кроме того, она отметила значимость строительства для решения актуальных вопросов импортозамещения и развития высокотехнологичных производств и проектов. Особое внимание Ирина Мануйлова обратила на то, что при реализации проекта объединяют свои усилия правительство региона и высокотехнологичный бизнес.

Фото В Новосибирской области началось строительство инновационного «Кампуса Академпарка» 3

Основная задача проекта по развитию Академпарка – создание новых объектов инновационной инфраструктуры – производственных, офисных и лабораторных помещений для субъектов малого и среднего предпринимательства региона, которые займут порядка 20 000 кв. м. Планируется привлечь около 1,2 млрд руб. инвестиций частных лиц и создать в компаниях-резидентах более 700 новых рабочих мест. При этом сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области за период 2021-2025 гг. по прогнозам составит порядка 610 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

строительство
Правительство Новосибирской области
Академгород
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