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общество

В Новосибирской области по дороге из поликлиники пропал мужчина в пиджаке

Фото В Новосибирской области по дороге из поликлиники пропал мужчина в пиджаке
Фото В Новосибирской области по дороге из поликлиники пропал мужчина в пиджаке

Фото vk.com / lizaalert_novosib

В Новосибирской области три дня ищут 66-летнего пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи.

Пожилой мужчина в черном пиджаке пропал по пути из поликлиники в поселке Ленинский в Новосибирской области. Поиски пенсионера продолжаются три дня.

66-летний Сергей Ястребов пропал в понедельник, 25 июля. В тот день мужчина возвращался из поликлиники в поселке Ленинский в Новосибирской области. Однако домой пенсионер так и не пришел. При этом родные пропавшего мужчины отмечают, что он нуждается в медицинской помощи и уходе. Поиски ведут полицейские, к ним присоединились волонтеры.

Рост мужчины – 192 сантиметра, он худощавого телосложения с седыми волосами, пocтриженными наголо и серыми глазами. В день исчезновения пенсионер был одет в черный пиджак, белую рубашку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать об этом по единому номеру 112.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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