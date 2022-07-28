В Новосибирской области по дороге из поликлиники пропал мужчина в пиджаке

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В Новосибирской области три дня ищут 66-летнего пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи.

Пожилой мужчина в черном пиджаке пропал по пути из поликлиники в поселке Ленинский в Новосибирской области. Поиски пенсионера продолжаются три дня.

66-летний Сергей Ястребов пропал в понедельник, 25 июля. В тот день мужчина возвращался из поликлиники в поселке Ленинский в Новосибирской области. Однако домой пенсионер так и не пришел. При этом родные пропавшего мужчины отмечают, что он нуждается в медицинской помощи и уходе. Поиски ведут полицейские, к ним присоединились волонтеры.

Рост мужчины – 192 сантиметра, он худощавого телосложения с седыми волосами, пocтриженными наголо и серыми глазами. В день исчезновения пенсионер был одет в черный пиджак, белую рубашку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать об этом по единому номеру 112.