Все квартиры распродали в первом Доме у леса «Вознесенский» в Новосибирске

Фото: ООО МЕТР

Компания МЕТР совместно с застройщиком комплекса «Вознесенский» менее чем за год продала все квартиры в первом Доме у леса. Он полностью готов, в настоящий момент ведутся работы по вводу здания в эксплуатацию. Уже скоро жители Дома у леса получат ключи от своих квартир и смогут праздновать новоселье.

Сейчас приобрести квартиры в комплексе «Вознесенский» можно в третьем и четвёртом домах. В третьем расположено 30 квартир площадью от 22 до 66 квадратных метров, стоимость – от 2,3 млн до 4,7 млн рублей. В четвёртом доме – 23 квартиры, их площадь составляет от 53 до 66 квадратных метров, стоимость – от 4,1 до 5 млн рублей.

«Вознесенский» – это четыре малоэтажных кирпичных дома, расположенных около лесопарка имени академика И. И. Синягина. Зимой и летом жителям комплекса доступен активный отдых: можно кататься на велосипеде, лыжах, заниматься скандинавской ходьбой. Недалеко от Дома у леса расположен песчаный пляж.

На придомовой территории появятся детская и спортивная площадки. Будущие жители комплекса смогут растить своих детей в экологически чистом месте: поблизости нет заводов. Для удобства посетителей МЕТР оборудовал модульный офис продаж, создал тропу покупателя и обустроил демонстрационный этаж, поэтому каждый сможет оценить ход строительства комплекса «Вознесенский» с комфортом.

Телефон отдела продаж: +7 (383) 285-40-80

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Проектная декларация № 54-001340 от 08.12.2021. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Оловозаводская», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.