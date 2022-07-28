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экономика

ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов «в один клик»

Фото ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов «в один клик»
Фото ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов «в один клик»

Фото: ВТБ

ВТБ упростил сервис цифрового подписания и хранения документов. Теперь при одновременном оформлении нескольких продуктов или услуг клиент может сразу подписать электронные документы единым пакетом, «в один клик». Это позволит ускорить процесс обслуживания и сэкономить время, проведенное в офисе.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, пакетное подписание электронных документов доступно для клиентов в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн (версии 16.5 и выше) на устройствах с платформой Android. Для пользователей с операционной системой iOS опция станет доступна в третьем квартале 2022 года.

Все подписанные электронной подписью документы постоянно доступны в разделе «Мои договоры» мобильного приложения или интернет-банка. Их можно в любой момент открыть, скачать, переслать или распечатать. В случае если клиенту для подачи в сторонние организации или в иных личных целях всё же нужен печатный экземпляр документа, то в ближайшее время появится опция заказа заверенной копии изначально цифровой версии.

«Мы совершенствуем процессы обслуживания клиентов, чтобы им было максимально удобно работать с банком. Отказ от бумажного документооборота сокращает время, проведенное в офисе, и является экологичным решением. Мы запустили сервис цифрового подписания два года назад, и за это время он пользуется спросом: более 60% наших клиентов предпочитают оформлять все банковские документы в ВТБ Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения информации. Считаем, что в дальнейшем развитие цифровых сервисов будет способствовать росту числа пользователей именно этого формата работы, и их доля к концу 2022 года может достигнуть 80%. Конечная наша цель – стопроцентный переход на безбумажный формат работы», – подчеркнул заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ, вице-президент ВТБ Антон Шикуло.

ВТБ запустил технологию цифрового подписания документов в конце 2019 года, а в марте 2020 г. тиражировал сервис на всю сеть отделений. При обслуживании клиентов сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении банка. Все договоры хранятся в электронном архиве банка и в любое время доступны клиенту в специальном разделе ВТБ Онлайн «Мои договоры».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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