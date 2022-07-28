Заморозки до -4 ожидаются в конце августа в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот Gismeteo

В последнюю неделю августа ожидаются заморозки до -4 в Новосибирске.

В Новосибирске в конце августа ожидается сильное похолодание, частые дожди и даже ночные заморозки до -4°C. Об этом сообщают синоптики Gismeteo.ru.

По данным погодного сервиса, первые два дня августа в Новосибирске пройдут дожди с грозами. С 3 по 10 августа в городе будет солнечно, +23..+26°C.

12 августа ожидается похолодание до +17°C, и затем температура опустится еще ниже: уже 14 числа воздух ночью остынет до нуля градусов, а 18 августа может достичь отрицательных значений.

Самая холодная ночь ожидается 24 августа: днем воздух прогреется только до +6°C, ночная температура составит -4°C.

С 19 августа до конца лета сервис Gismeteo прогнозирует над Новосибирском облачное небо. С 29 по 31 августа также ожидаются дожди.

Напомним, ранее новосибирский агроном Вера Петрук рассказала, как спасти урожай в холод и дожди.

«Если передадут заморозки — пусть укрывают [урожай]: у народа в Сибири теплиц мало, всё в открытом грунте растёт. Рыхлим, пропалываем, наблюдаем за погодой и растениями», — посоветовала Петрук.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители Ленинского района оказались без холодной воды из-за аварии.