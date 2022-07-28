Здание с «Перчини» и Park Cafe может перейти в собственность мэрии Новосибирска

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Власти Новосибирска хотят забрать в собственность здание с двумя кафе в центре города.

Мэрия Новосибирска планирует признать незаконно построенное здание кафе на Красном проспекте, 25/1 собственностью муниципалитета. Помещение, в которых расположены заведения общепита «Перчини» и Park Cafe, может перейти в собственность мэрии.

Иск мэрии к ООО «Антрацит» рассматривает региональный арбитражный суд. В исковом заявлении мэрии содержится требование признать право собственности на здание, размещенное в Первомайском сквере Новосибирска по адресу Красный проспект, д. № 25/1. Сейчас в помещениях двухэтажного здания общей площадью почти 1 тыс. квадратных метров расположены рестораны «Перчини» и Park Cafe.

Само здание было построено незаконно. В 2020 году мэрия Новосибирска подала иск о его сносе. Арбитраж НСО иск не удовлетворил, однако Седьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение новосибирского суда. В конце 2021 года кассационный суд оставил в силе решение о сносе самовольной постройки.

Служба судебных приставов в феврале 2022 года возбудило исполнительное производство в отношении ООО «Антрацит», в соответствии с которым компания обязана за свой счет демонтировать самовольную постройку в Первомайском сквере Новосибирска. Как сообщает портал nsknews.info, мэрия отозвала исполнительный лист. Теперь здание должно перейти в собственность муниципалитета.