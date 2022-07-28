Жители Новосибирска лечатся от алкоголизма травами

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Братья из Новосибирска Смыковы лечат от алкогольной зависимости травами.

Новосибирцы несколько лет предлагают страдающим от алкогольной зависимости людям излечиться нетрадиционными методами. «Травники» Вячеслав Лавров и Андрей Смыков собирают якобы целебные травы, которые должны помочь больным избавиться от зависимости.

«Помогаю оздоровиться при помощи трав», – говорится в объявлении на странице Лаврова в соцсетях.

Мужчина придерживается идеи, что травами можно вылечить многие болезни и даже избавить от алкогольной зависимости. От патологической дружбы с «зелеными змием» мужчина прописывает клиентам зверобой и чабрец. При этом «травник» оговаривает, что вылечить любителя заложить за воротник без его на то желания невозможно. Кроме того, мужчина не дает гарантию излечения.

«Травы очищают тело от шлаков, уменьшают тягу к спиртному, ну и, плюс, сама их энергетика помогает», – заявил Лавров АиФ-Новосибирск.

К сожалению, с такой проблемой, как алкоголизм, сталкиваются многие новосибирские семьи. Иногда родственники тяжелобольных пациентов готовы поверить даже в чудо, однако алкоголизм – это сложное заболевание, которое требует применения целого набора методик. Это и лекарственная терапия, и психокоррекция, и реабилитация.

Наркологи отмечают, что эффективность препаратов определяют по результатам клинических исследований, которые проводятся сразу в нескольких странах на тысячах пациентов. Никакие БАДы такие исследования не проходят, а значит, заменять ими лечение нельзя.

Отметим, что «шлаки» в организме – это псевдонаучный термин, широко распространенный в альтернативной медицине. Научное сообщество, тем временем, относится к теории о «шлаках» крайне критично. Нет никаких корректных доказательств существования шлаков как таковых.