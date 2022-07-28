Новосибирцы пожаловались на новый вид телефонного мошенничества с псевдо-полицейскими

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске полицейские все чаще фиксируют случаи нового вида дистанционного мошенничества. Аферисты пытаются убедить людей, что их деньги кто-то пытается снять по фальшивой доверенности.

С новым видом дистанционного мошенничества столкнулись жители Новосибирска. Как обычно все начинается с телефонного звонка. Человек берет трубку с неизвестного номера и вдруг узнает, что его деньги со счета кто-то пытался снять по поддельной доверенности. Причем, информация исходит якобы от сотрудника МВД, который говорит очень убедительно. При этом называет личные данные жертвы: фамилию, имя, отчество. Сообщает о возбуждении уголовного дела и необходимости собрать улики.

Не давая человеку опомниться, преступники переключают его на "сотрудника Центробанка", который не пытается узнать номер карты или другие реквизиты, а всего лишь просит адрес электронной почти, чтобы отправить информацию по уголовному делу.

Тут же потенциальной жертве приходит письмо на фирменном бланке ЦБ с гербовой печатью. При этом специалист всегда находится на связи и не дает человеку связаться с своим банком. Используя психологический прессинг, он убеждает абонента снять деньги и перевести на якобы безопасный счет. После чего финансовые накопления исчезают навсегда.

Чтобы не попасть в сети мошенников, сотрудники полиции и эксперты из банковской сферы дают людям традиционные советы: не общаться о своих денежных активах с абонентами, которые звонят с незнакомых номеров, не сообщать реквизиты и вообще любую информацию о себе, при любом подозрительном звонке необходимо связаться с финансовой организацией по телефонам, указанным на официальном сайте.