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общество

Приставы арестовали Mercedes G55 AMG за долги пенсионерки из Новосибирска

Фото Приставы арестовали Mercedes G55 AMG за долги пенсионерки из Новосибирска
Фото Приставы арестовали Mercedes G55 AMG за долги пенсионерки из Новосибирска

Фото: Freepik.com

Приставы арестовали элитный внедорожник Mercedes G55 AMG пенсионерки под Новосибирском из-за неуплаты задолженности более 200 тысяч рублей.

Пожилая жительница г. Карасука Новосибирской области оплатила задолженность в 200 тыс. рублей, когда приставы арестовали ее Mercedes G55 AMG. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

На приеме у приставов женщина заявила, что не имеет никакого дохода, кроме пенсии, и поэтому не может оплачивать задолженности. Но проверка показала, что в собственности пенсионерки значится дорогостоящий внедорожник Mercedes G55 AMG. По словам женщины, она стала владельцем машины по просьбе своего сына.

Судебный пристав арестовал автомобиль, и уже через несколько дней пенсионерка выплатила полную сумму задолженности.

Напомним, ранее в Новосибирске приставы арестовали Lexus из-за невыплаченных по алиментам 420 тысяч.

Также рассказываем, с какой задолженностью приставы не выпускают за границу летом 2022 года.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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