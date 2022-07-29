Приставы арестовали Mercedes G55 AMG за долги пенсионерки из Новосибирска

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Приставы арестовали элитный внедорожник Mercedes G55 AMG пенсионерки под Новосибирском из-за неуплаты задолженности более 200 тысяч рублей.
Пожилая жительница г. Карасука Новосибирской области оплатила задолженность в 200 тыс. рублей, когда приставы арестовали ее Mercedes G55 AMG. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.
На приеме у приставов женщина заявила, что не имеет никакого дохода, кроме пенсии, и поэтому не может оплачивать задолженности. Но проверка показала, что в собственности пенсионерки значится дорогостоящий внедорожник Mercedes G55 AMG. По словам женщины, она стала владельцем машины по просьбе своего сына.
Судебный пристав арестовал автомобиль, и уже через несколько дней пенсионерка выплатила полную сумму задолженности.
Напомним, ранее в Новосибирске приставы арестовали Lexus из-за невыплаченных по алиментам 420 тысяч.
Также рассказываем, с какой задолженностью приставы не выпускают за границу летом 2022 года.
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