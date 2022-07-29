Бомбоубежища в подвалах жилых домов отремонтируют в Новосибирске

Фото bunkerstalina.com

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для ремонта двух бомбоубежищ в подвалах домов Заельцовского района.

Департамент земельных и имущественных отношений Новосибирска опубликовал документы аукционов на сайте госзакупок. В их числе — два тендера на ремонт бомбоубежищ в подвалах домов. Об этом сообщает nsknews.info.

Оба помещения находятся в Заельцовском районе, в подвалах домов на улице Аэропорт. Защитные помещения имеют почти одинаковую площадь (около 90 кв. метров), цену контракта (около 370 тыс. рублей) и объём работ: в обоих нужно будет заменить двери, системы водоснабжения, системы вентиляции, электроснабжение, а также произвести отделку помещений. Сроки также выделяются одинаковые: подрядчик должен завершить работы за 45 дней.

Сейчас в Новосибирске в нежилых зданиях находятся более 600 бомбоубежищ, уточняет nsknews.info. Это бункеры под заводами, институтами, театрами, в сооружении Горводоканала, а также подземная часть новосибирского метрополитена. МЧС уточняет, что метро под Новосибирском заложено относительно неглубоко и не планировалось быть убежищем, но при необходимости может послужить временным укрытием.

Напомним, бункер Сталина в Самаре может стать частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас ведётся работа по популяризации бункера Сталина. В 2019-2020 он попал на буклеты на русском и английском языках, посвящённые «Объекту № 1».

Также ранее рабочий провалился в бункер для хранения зерна с пятиметровой высоты. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать нарушение требований охраны труда. По факту получения рабочим травм возбуждено уголовное дело.