День ВДВ-2022: какого числа отмечается, история и традиции праздника

Freepik.com

Дата празднования Дня воздушно-десантных войск согласно Указу президента России, была определена на 2 августа. Этот день является символом возрождения воинских традиций, призванным повышать престиж службы в ВДВ.

История праздника

Воздушно-десантные войска зародились в 1930 году недалеко от города Воронеж. После десантирования с самолетов воины выполнили поставленную задачу на земле. В 1932 году ВДВ были введены в действующую Красную Армию, изначально подчинялись военно-воздушным силам, а потом перешли в подчинение сухопутных соединений.

Воздушно-десантные войска проявили героизм и мужество во время ВОВ. Десантники давали отпор фашистам, не задумываясь над тем, что будет с их жизнью. ВДВ принимали участие в боях в горячих точках.

Традиции праздника

Самая популярная и массовая традиция – прыжки в фонтаны. И если многие думают, что это просто хулиганство, на самом деле это не так. Ритуал несет в себе огромный смысл: именно в воде отражается небо, а прыжок в воду дает десантнику возможность ощутить и вспомнить незабываемые прыжки с парашютом.

В этот день, как в никакой другой, увеличиваются продажи арбузов. Связано это с тем, что именно арбуз в Афганистане был основной ягодой, без которой десантники не могли обойтись. Так, поедание арбуза стало неотъемлемым элементом празднования Дня ВДВ.

Учитывая, что на 2 августа приходится еще и церковный праздник – Ильин день, празднование Дня ВДВ не проходит без богослужения и крестного хода. Пророк Илья считается покровителем воздушно-десантных войск.

В этот день организуют праздничные мероприятия, возложение венков к памятникам, награждение всех тех, кто смог пройти сложный путь служения Отечеству в воздушно-десантных войсках.

Ранее Сиб.фм писал о том, как десантники отмечают свой праздник на улицах городов России. Напомним, что в день ВДВ в центре Новосибирска десантники временно заблокировали движение по проезжей части. Одни горожане считают это недопустимым, другие уверены, что один раз в год можно и потерпеть.

Сиб.фм предлагает вам поздравительные открытки ко Дню ВДВ.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.