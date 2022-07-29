День ВМФ-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

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31 июля состоится главный праздник военных моряков страны. В День ВМФ, как и в любой другой подобный праздник, принято поздравлять главных виновников торжества. Сиб.фм публикует подборку ярких открыток и поздравлений, которые можно отправить в любом мессенджере или соцсети.

Представителей доблестной профессии — военных моряков, поздравляю с Днем Военно-Морского флота! Желаю вам крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и оптимизма. Чтите многолетние традиции, будьте преданы своей непростой службе, и пусть вам сопутствует успех в освоении и укреплении судоходного ремесла и повышении боевой готовности досточтимого военно-морского флота.

От всей души и с искренним почтением поздравляем с Днем Военно-Морского Флота! Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит ярким светом и показывает путь домой. За вашу смелость и доблесть, за преданность своей стране, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам спасибо. Пусть праздничный салют прогремит в вашу честь. С праздником! Ура!

В День Военно-Морского Флота хочу пожелать красивой, потрясающей жизни, как море. Пусть здоровье крепким всегда остается, пусть счастье будет безграничным, пусть силы наполняют тело и дух каждый день. Желаю удачи и успеха, желаю всегда держать высокую волну уверенности и стабильности в жизни.

С праздником мужественных и настоящих мужчин! Желаем боевого духа, позитивного настроения, хороших новостей, успешных дел. Минимум огорчений, больше смеха, прорывов и положительных результатов. Пусть деньги не преграждают путь к мечте. Оставайся справедливым и ответственным человеком. Только ровной дороги, солнечных дней, незабываемого отпуска и верного друга!

Поздравляю тебя с Днем Военно-Морского флота! Желаю тебе плыть по волнам роскоши и счастья. Не тонущего тебе благополучия, всплеска радостей, любви, как океан, необъятного везения и потока неотъемлемых благ в жизни.

В День Военно-Морского флота хочу тебя поздравить и пожелать ловить по жизни высокую волну удачи. Пусть волнуется море, и абсолютно спокойна будет твоя душа, пусть для твоего флота под силу будет любая задача и цель.

С Днем Военно-Морского Флота! Бездонного вам счастья, бесконечной любви и нескончаемой радости. Если на вашем жизненном пути встретится ураган или шторм, то пусть это будет ураган эмоций и шторм ярких ощущений!

Поздравляю с Днём Военно-Морского Флота! Желаю, чтобы морская стихия твоей души всегда уносила тебя в бездну счастья, успеха. Желаю крепких сил и здоровья, мира и добра, верной удачи и надёжной дружбы, взаимной любви и услады души!

В День Военно-Морского Флота желаю, чтобы море было благосклонным, тихим, спокойным. Пусть дует только попутный ветер, исполняя все желания и мечты, плавание будет безопасным и благополучным, а родные берега встречают теплом, любовью, радостью и крепкими объятиями. Отличной службы и покровительства самого Нептуна!

Всем морякам — попутного ветра и полного отсутствия штормов! Любите свою профессию, гордитесь полученным званием, мужественно охраняйте морские рубежи нашей Родины. Будьте смелыми, храбрыми и хранимы Богом от любой беды. Спасибо за вашу доблестную службу, мира вам и здравия!

Примите поздравление с Днем ВМФ! Вы отважные, сильные ребята, и я желаю вам такими оставаться всегда! Пусть удача вас сопровождает и в море, и на суше! Желаю блестящих успехов и достижений, крепчайшего здоровья и всевозможных благ!

С Днём Военно-Морского Флота, с праздником бурной стихии и храбрости сердца. Желаю править балом своей жизни, как величественный царь морской, желаю лихо преодолевать высокие волны судьбы. А ещё желаю оставаться таким же смельчаком, храбрецом и большим молодцом. Пусть сопутствует удача и на море, и на суше, пусть помогает совершать подвиги любовь и вдохновение.

Поздравляю с Днём Военно-Морского Флота, а также с днём Нептуна! Желаю всегда ловить попутный ветер, избегать штормов, чтобы каждому выходу в море сопутствовала удача! Пусть труд моряков всегда был очень нужным и ценным.

Желаю, чтобы морские глубины радовали своей открытостью, красотой и безопасностью! С днем Военно-Морского Флота поздравляю, искренне желаю добиваться успеха, расти в карьерном плане и всегда возвращаться вовремя домой.

Поздравляю с днем Нептуна! Это один из самых веселых праздников для тех. Кто любит воду! Желаю теплой погоды, жаркого солнца и чистой водицы. Пусть вода смоет все проблемы и подарит массу положительных эмоций!

Пускай Нептун обрызгает тебя искрами счастья, окунет тебя в волны благополучия, закружит тебя в водовороте успеха и радости и утопит в самой настоящей любви. Желаю удачных походов и надежного якоря, спокойной воды и моря без штормов. Возвращайся всегда к своей тихой гавани, где тебя ждут родные и любимые люди. С днем Военно-Морского флота!

Ранее Сиб.фм писал о том, какого числа пройдёт главный Военно-морской парад года, о традициях дня ВМФ, а также публиковал расписание трансляции парада.

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