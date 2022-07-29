DHL прекратит доставку по России с 1 сентября

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Одна из крупнейших в мире логистических компаний DHL Express прекратит доставку грузов и документов в России.

Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express с 1 сентября перестанет доставлять грузы и документы внутри России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут», – говорится в сообщении.

При этом компания продолжит заниматься отправкой грузов и документов из России за границу.

Напомним, в марте 2022 года компания DHL Express объявила о временной приостановке доставки грузов и документов в Россию. Доставка по стране, а также из России работала в штатном режиме. В это же время компания отказалась доставлять документы и грузы на Украину и из нее.