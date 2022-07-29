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общество

Грудь или попа: сексологи выяснили, на что на самом деле смотрят мужчины

Фото Грудь или попа: сексологи выяснили, на что на самом деле смотрят мужчины
Фото Грудь или попа: сексологи выяснили, на что на самом деле смотрят мужчины

Freepik.com

Сексолог и профессор Московского института психоанализа Александр Полеев рассказал, на какие части тела женщин мужчины, как правило, обращают больше всего внимания.

По словам сексолога, некоторые склонны считать, что представители противоположного пола ценят пышный бюст и большие ягодицы. Однако, Александр Полеев считает, что самая привлекательная часть женского тела для мужской половины человечества — это ноги.

Фото Грудь или попа: сексологи выяснили, на что на самом деле смотрят мужчины 2

«Большинство любят ноги, ягодицы. Но некоторые помешаны на груди. Это во многом зависит от детских впечатлений. Конечно, есть такие исследования, но это процентов 30 отдают предпочтение груди. Большинство фиксируются на ногах. Они должны быть длинные, стройные», — отметил специалист.

Полеев добавил, что предпочтения мужчин во многом объясняются их детскими впечатлениями, поэтому выбор представителей противоположного пола в каждом случае индивидуален. То же касается и женщин. Некоторые из них, например, обращают внимание на руки, а другие — на глаза.

Фото Грудь или попа: сексологи выяснили, на что на самом деле смотрят мужчины 3

«Это, безусловно, детские какие-то впечатления ранние. Мы не можем выбирать. У женщин это еще сложнее. Есть женщины, которые вообще любят только руки, и не важно, какой ты внешности, или глаза», — подчеркнул сексолог.

Напомним, что сексолог раскрыла, как мужчине без проблем добиться интима на первом свидании. Кроме того, специалист рассказала о том почему весной лучше не прекращать заниматься сексом, а также сколько раз в неделю нужно заниматься сексом для счастья.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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