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Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля

Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля
Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля

Freepik.com

В Новосибирске 31 июля на аэродроме «Мочище» состоится авиашоу «Будем жить!». Вход на авиашоу бесплатный, без возрастных ограничений. Мероприятие начнётся в 9:00 и продлится до 15:00. Сиб.фм публикует маршрут проезда на авиашоу.

Как добраться на автобусе?

Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля 2

Официальный туроператор «Олимпия Райзен Сибирь» организует платную доставку из Новосибирска на аэродром «Мочище». Перевозчик довезет зрителей до ворот аэродрома, а после авиашоу увезет обратно. Стоимость билета составляет 650-750 рублей. Доступна система онлайн-бронирования билетов. Заявки будут приниматься до 17:00 30.07.2022. От остановки «Учительская» до Мочище будут ходить автобусы №189 и 189л с интервалом в 10 минут. От железнодорожной станции Мочище непосредственно до аэродрома зрителей будут также возить автобусы.

Как добрать на автомобиле?

Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля 3

На личном транспорте зрители смогут добраться на авиашоу 31 июля через Серверный объезд (смотреть на схему, фиолетовые стрелки).

Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля 4

Для зрителей организованы платные парковки, стоимость 100 рублей.

Как добраться на электричке?

Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля 5

Пассажиры смогут добраться до станции Мочище, расположенной в непосредственной близости от аэродрома, на электричке. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты, стоимость проезда – 40 рублей. Будут запущены 26 дополнительных поездов.

К началу авиашоу зрителей доставят утром 12 маршрутов пригородных поездов, следующих от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище в 8:26, 8:46, 8:57, 9:18, 9:30, 9:42, 10:02, 10:24, 10:36, 10:48, 11:00, 11:10 по местному времени.

Уехать с авиашоу со станции Мочище до станции Новосибирск-Главный можно на 14 маршрутах пригородных поездов. Отправление в 12:29, 12:42, 12:55, 13:08, 13:21, 13:34, 13:47, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:52, 15:05, 15:50 по местному времени.

Расписание электропоездов можно увидеть ниже.

Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля 6

Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля 7

С левого берега Новосибирска запущены 2 прямых маршрута от остановочной платформы Пригородный простор до станции Мочище (отправление в 8:53 и 9:50) и 2 маршрута обратно (отправление в 14:00 и 15:05).

Пассажиры южного, западного, кузбасского и жеребцовского направлений могут добраться до Мочище как на транзитных поездах (беспересадочных), следующих с остановкой на станции Новосибирск-Главный, так и с пересадкой.

Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля 8

Фото Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля 9

Для жителей Бердска, Советского и Первомайского районов Новосибирска на авиационный праздник дополнительно в воскресенье будут назначены 2 транзитных электропоезда: №6608 Бердск – Новосибирск (отправление в 8:58, прибытие в 9:45), №6836 Восточная – Новосибирск (отправление в 8:26, прибытие в 9:35), следующие далее (без пересадки) до станции Мочище.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на авиашоу в Мочище под Новосибирском установят металлодетекторы. Полная программа авиашоу и список участников 31 июля, а также стало известно, что коло 400 авиаторов из нескольких пилотных групп выступят на авиашоу в Мочище.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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