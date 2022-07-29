Как доехать до аэродрома Мочище в Новосибирске: карта проезда на авиашоу 31 июля

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В Новосибирске 31 июля на аэродроме «Мочище» состоится авиашоу «Будем жить!». Вход на авиашоу бесплатный, без возрастных ограничений. Мероприятие начнётся в 9:00 и продлится до 15:00. Сиб.фм публикует маршрут проезда на авиашоу.

Как добраться на автобусе?

Официальный туроператор «Олимпия Райзен Сибирь» организует платную доставку из Новосибирска на аэродром «Мочище». Перевозчик довезет зрителей до ворот аэродрома, а после авиашоу увезет обратно. Стоимость билета составляет 650-750 рублей. Доступна система онлайн-бронирования билетов. Заявки будут приниматься до 17:00 30.07.2022. От остановки «Учительская» до Мочище будут ходить автобусы №189 и 189л с интервалом в 10 минут. От железнодорожной станции Мочище непосредственно до аэродрома зрителей будут также возить автобусы.

Как добрать на автомобиле?

На личном транспорте зрители смогут добраться на авиашоу 31 июля через Серверный объезд (смотреть на схему, фиолетовые стрелки).

Для зрителей организованы платные парковки, стоимость 100 рублей.

Как добраться на электричке?

Пассажиры смогут добраться до станции Мочище, расположенной в непосредственной близости от аэродрома, на электричке. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты, стоимость проезда – 40 рублей. Будут запущены 26 дополнительных поездов.

К началу авиашоу зрителей доставят утром 12 маршрутов пригородных поездов, следующих от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище в 8:26, 8:46, 8:57, 9:18, 9:30, 9:42, 10:02, 10:24, 10:36, 10:48, 11:00, 11:10 по местному времени.

Уехать с авиашоу со станции Мочище до станции Новосибирск-Главный можно на 14 маршрутах пригородных поездов. Отправление в 12:29, 12:42, 12:55, 13:08, 13:21, 13:34, 13:47, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:52, 15:05, 15:50 по местному времени.

Расписание электропоездов можно увидеть ниже.

С левого берега Новосибирска запущены 2 прямых маршрута от остановочной платформы Пригородный простор до станции Мочище (отправление в 8:53 и 9:50) и 2 маршрута обратно (отправление в 14:00 и 15:05).

Пассажиры южного, западного, кузбасского и жеребцовского направлений могут добраться до Мочище как на транзитных поездах (беспересадочных), следующих с остановкой на станции Новосибирск-Главный, так и с пересадкой.

Для жителей Бердска, Советского и Первомайского районов Новосибирска на авиационный праздник дополнительно в воскресенье будут назначены 2 транзитных электропоезда: №6608 Бердск – Новосибирск (отправление в 8:58, прибытие в 9:45), №6836 Восточная – Новосибирск (отправление в 8:26, прибытие в 9:35), следующие далее (без пересадки) до станции Мочище.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на авиашоу в Мочище под Новосибирском установят металлодетекторы. Полная программа авиашоу и список участников 31 июля, а также стало известно, что коло 400 авиаторов из нескольких пилотных групп выступят на авиашоу в Мочище.

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