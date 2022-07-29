Мэрия Новосибирска опубликовала актуальный список пунктов вакцинации

Фото предоставлены мэрией Новосибирска / pixabay.com
В Новосибирске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска обращает внимание: изменилось время работы пункта вакцинации ГБУЗ ГКП № 2 на ул. Лазурной, 20/1, появился дополнительный пункт в администрации Дзержинского района, а на ул. Котовского, 40 вакцинацию временно не проводят.
На базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям.
Записаться на вакцинацию можно:
Для вакцинации необходимо иметь при себе следующие документы: сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.
Оперативную информацию о размещении пунктов вакцинации и их работе можно узнать по телефонам: 112 и 122.
Список прививочных пунктов будет обновляться.
Информация предоставлена оперативным штабом мэрии города Новосибирска по профилактике коронавирусной инфекции.
С адресами пунктов вакцинации в Новосибирске на 28.07.2022 можно ознакомиться по ссылке на сайте мэрии.
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