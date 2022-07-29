«Милый дом»: мэрия Новосибирска выдала ключи от квартир детям-сиротам

Фото предоставлено мэрия Новосибирска

27 июля мэрия выдала ключи от квартир трем новосибирцам — воспитанникам детских домов. Всего по договору социального найма в этом году квартиры получат 157 детей-сирот.

«Наша задача — обеспечить возможность каждого человека принести максимальную пользу обществу, при этом получив возможность комфортной и качественной жизни, на строительство своей семьи, решение своих задач, создание благоприятной обстановки в обществе», — начала встречу представителей мэрии с получателями квартир начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

По ее словам, изначально в 2022 году выделялись средства на 142 квартиры по соглашению между мэрией и министерством труда и социального развития области. Но в процессе переговоров и покупки квартир удалось сэкономить часть средств, а на рынке появилось больше предложений. Всего в 2022 году департамент по социальной политике обеспечит жильем 157 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для сравнения: в 2020 году мэрия купила для обеспечения жильем детей из воспитательных учреждений 30 квартир. На сегодняшний день свои квартиры получили 70 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а жилищный сертификат – 40 человек, из них 32 уже приобрели жилье, которое соответствует именно их требованиям и желаниям.

Квартиры были куплены не только в городе, но и области — в черте Новосибирска дефицит квартир с необходимой площадью. На данный момент готовых апартаментов 110: 74 в городе, 31 в Искитиме (часть из них — в микрорайоне Южный), 3 в Новосибирском районе, по 1 в Бердске и Оби.

Ключи в отдаленных районах выдаются после согласования с будущим хозяином: если его все устраивает, через время можно заезжать в новый дом. Все квартиры, которые выдаются детям из воспитательных учреждений, соответствуют жилищным требованиям, при этом среди готовых квартир в новостройках находятся 9, остальные — вторичное жилье.

«Новостройки требуют доведения до необходимого состояния. В данном случае работает застройщик, который, когда продает нам, понимает, что обременен обязанностями сдать квартиру не в голом виде: квартира должна быть оснащена сантехническим оборудованием, окнами со стеклопакетами, межкомнатными дверями — там достаточно много требований, и у нас существует приемочная комиссия, в которую мы приглашаем по согласованию и прокуратуру, чтобы они сразу понимали, что это жилье соответствует всем необходимым требованиям», — объясняет Ольга Незамаева.

Освоиться на новом месте помогает служба сопровождения жилья. Она участвует в приемке квартиры, проверяет на наличие недостатков, взаимодействует с управляющими компаниями и ТСЖ, районными администрациями. Могут помочь и по части коммунально-бытовых вопросов. Вся информация по этому сопровождению выдается молодым людям вместе с ключами от квартир.

Также при департаменте по социальной политике есть служба сопровождения граждан, которая работает до 23-летия воспитанников детских домов. Служба призвана консультировать по вопросам трудоустройства, прав лиц и по другим вопросам, которые могут возникнуть при вхождении во взрослую жизнь.

«Там очень квалифицированный персонал, включая социальных педагогов, психологов и прочих взрослых людей, которые привыкли помогать, умеют это хорошо делать и могут решить любые вопросы, связанные с обучением, если человек работает — со взаимодействием с работодателем и т.д., — рассказывает начальник департамента по социальной политике. — Сейчас такая жизнь, когда каждый из нас сталкивается ежедневно с большим количеством проблем, другое дело что кому-то есть куда обратиться и попросить помощи, у кого-то нет».

Помимо этого, департамент по социальной политике ставит себе целью укрепление и повышение уровня здоровья граждан, в том числе психоэмоционального, соблюдение гигиены и профилактику болезней. «Я всегда говорю, что государство имеет функции лечить, учить и защищать, — отмечает глава департамента Ольга Незамаева. — Хотелось бы, чтобы форма государственной поддержки способствовала росту престижности государства».

Своя жилплощадь — один из важных элементов жизни, считает получивший квартиру Дмитрий. «Большое спасибо, что дали нам возможность почувствовать себя владельцами, можно сказать, своего уголка. Даже если мы будем находиться далеко от города, то будем знать, что у нас есть место, куда мы можем спокойно вернуться. Спасибо всем, кто так или иначе принимал участие в предоставлении квартиры. Спасибо тем, кто защищает нас, учит и дает нам шанс реализовать себя в этом мире», — выступил он от лица всех получателей квартир.