Москва без Красной площади: как интересно провести выходные в столице, не заходя в главную туристическую локацию

Фото: Кирилл Полиенко

Москва – город не курортный, но однозначно туристический. Причем не просто популярный, а натурально – столица российского туризма. За прошлый год здесь побывало около 17 миллионов человек. Это почти в полтора раза больше населения города, и – между прочим – в 2,5 раза больше турпотока на морской берег в Сочи. И даже если вы двадцать раз бывали здесь, всегда найдется интересное и для двадцать первого приезда. В Москве постоянно что-то меняется, открываются новые уникальные точки притяжения туристов.

Море цветов, бескрайний простор, идиллия волн, коллекция стоимостью несколько миллиардов евро и капелька вечности – неизмеримая в деньгах, килограммах или сантиметрах.

Оригинальные локации и интересные события сезона лето-осень-2022 – в материале Сиб.фм.

«Красота-то какая, лепота!»

Помните знаменитую сцену из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Иван Грозный потрясен красотой и масштабом столицы. С тех пор прошло еще несколько десятков лет. Москва стала больше, выше и разнообразнее. Оценить всё это с земли невозможно – надо забраться повыше.

Интересных смотровых площадок с панорамным видом на город примерно полтора десятка. Разное расположение, разные ракурсы – обойтись посещением только одной просто невозможно.

Мне очень нравится кластер Москва-Сити – символ прогресса, высоченные здания. На них тоже есть несколько обзорных точек. Но главный их минус – из Москва-Сити почти не видно ... собственно Москва-Сити! Поэтому мой фаворит среди смотровых площадок – расположенная на противоположном берегу реки гостиницы Radisson Collection Hotel Moscow (бывшая «Украина»). Она возвышается напротив Дома правительства – на Кутузовском проспекте возле набережной Тараса Шевченко.

Здание интересно само по себе. Памятник архитектуры, одна из семи «сталинских» высоток – череды небоскребов вокруг центра Москвы. Они впечатляют масштабами, стилем и историей. Это не просто архитектурное сооружение, а символ определенного периода. Те времена зафиксированы в большой диораме, которая выставлена в фойе гостиницы. Огромный макет в масштабе 1:75 показывает Кремль и окружающие его районы, какими они были в 70-х годах. Конструкция сама по себе может считаться одной из достопримечательностей.

«Отдать швартовы!»

У подножия высотки оборудован причал. Здесь останавливаются речные трамвайчики, с которых можно посмотреть почти весь город с воды или проехать пару остановок и выйти, например, на Воробьевых горах. Сейчас это в первую очередь туристический аттракцион. Но уже в ближайшем будущем речной флот планируют интегрировать в сложную транспортную систему столицы. И из простого развлечения он станет ещё и очень удобным – в том числе и для туристов – способом перемещения по городу.

«Целое море цветов...»

Вернувшись из небесных и водных стихий на крепкую землю, можно сходу окунуться в непередаваемое буйство ароматов и красок. В Москве 22 июля стартовал традиционный «Цветочный джем». Причем к сладостям он не имеет отношения – в названии прямая аналогия с музыкой. Свободное творчество, импровизация, оригинальные композиции – всё это раскинется на улицах Москвы, которая превратится в огромную клумбу.

Это действительно невероятно красиво – целые площади и даже фасады зданий утопают в цветах. Оригинальные инсталляции позволят заполнить свои страницы в соцсетях эффектными фото на месяц вперед.

Арки, горки, мосты – это невозможно описать словами. Нужно просто идти, смотреть и, простите за простую формулировку, — фоткаться. По моим ощущениям, даже после сотни кадров на каждой следующей точке рука непроизвольно тянется к телефону. Такой же эффект возникает, наверное, только на горном серпантине, когда за каждым новым поворотом снова открываются такие потрясающие виды, что хочется снимать их снова и снова.

Фестиваль цветов продлится до 11 сентября. Во-первых, это значит, что у всех будет возможность успеть его посетить. А во-вторых, явно есть смысл побывать здесь не один раз. С каждым посещением будут открываться всё новые и новые картины и оттенки.

Девочка на 100 миллионов долларов

Работы Пабло Пикассо оценивают девятизначными суммами. Одна из самых известных хранится в Пушкинском музее.

«Девочка на шаре» не просто шедевр. Это последняя картина, которую купец и собиратель живописи Иван Морозов успел приобрести в свою коллекцию в 1913 году, незадолго до начала Первой мировой войны. Потом границы закрылись, через несколько лет исчезла Российская Империя, а еще через некоторое время вся коллекция Морозовых разошлась по трем главным музеям страны – часть полотен попала в Эрмитаж, часть оказалась в Пушкинском музее, еще ряд работ (в основном русских художников), оказались в Третьяковской галерее (что было вообще немыслимо при жизни самих Морозовых и Третьяковых).

Известные европейские художники (Матисс, Гоген, Сезанн, Ван Гог) соседствуют с русскими гениями живописи (Серов, Левитан, Суриков). Про эту выставку можно написать целую книгу – и даже в ней нельзя будет всё передать – настолько она масштабна.

Главное, что вам нужно знать про эту выставку.

Название «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» — относит нас к истории создания собрания. Михаил Морозов начал покупать картины, а после его смерти дело брата продолжил Иван. Вдвоем им удалось собрать не просто дорогие полотна, а нарисовать траекторию развития современной на тот момент (дореволюционной в нашем восприятии) живописи. Передовые западные авторы, этапы развития их творчества, влияние на русскую художественную школу.

На выставке представлены 67 работ из Эрмитажа, 63 – из Третьяковской галереи и 103 – из Пушкинского музея. Чтобы увидеть их все в другое время, нужно потратить несколько дней и побывать в двух городах.

На этой выставке обязательно нужно брать экскурсовода или аудиогид. Иначе может быть не до конца понятно, почему братья Морозовы покупали именно эти картины.

Кроме картин здесь представлены скульптуры из коллекции Морозовых. Они тоже показывают определенные этапы развития этого искусства.

Рядом с некоторыми картинами можно заметить небольшие листочки с цифрами и надписями на французском языке. Это оригиналы счетов за картины, которые купцам выписывали при продаже владельцы парижских салонов.

Выставка продлится до конца октября 2022 года.

«Впереди планеты всей...»

Побывать в Москве и не сходить в театр – вряд ли в таком случае можно считать свою культурную программу завершенной. Решить непросто – драматическое искусство или музыкальное?

Драма, музыка, пластика – три в одном сочетает в себе только балет. Но можно отдать предпочтение чему-то другому. На Театральной площади, в двух шагах от Кремля – вам на выбор сразу несколько вариантов Большой театр, Малый театр, Академический молодежный театр.

Например, можно обратить внимание на «Жизель» в РАМТе. Короткая неутомительная классика в двух актах. Великолепная музыка, красивые движения – легко отключиться от всего.

А выйдя из театра, можно вдохнуть вечерний посвежевший воздух, подумать о вечном и ... о том, куда пойти завтра. Смирившись с тем, что всё охватить невозможно, просто выбираешь то, что ближе всего к душе именно сейчас.

Выходные в Москве – это творческий конструктор, который каждый собирает для себя. Ежедневно здесь проходят больше 200 мероприятий – есть из чего выбрать. Полное расписание для удобства туристов Комитет по туризму города Москвы собрал на специальном портале Discover Moscow. Теперь это главный после онлайн-карты инструмент для путешественника.

Подробную информацию о самых актуальных туристических локация Москвы можно узнать на сайте discovermoscow.com