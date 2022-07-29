Мужчина выпал из окна 10 этажа на Татьяны Снежиной в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"
В пятницу, 29 июля, неизвестный мужчина выпал из окна 10-го этажа дома по улице Татьяны Снежиной в Новосибирске.
В Новосибирске мужчина выпал из окна 10-го этажа дома, расположенного по улице Татьяны Снежиной, 51. Инцидент произошёл рано утром 29 июля, сообщили очевидцы в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".
Со слов жителей дома, мужчина после падения был жив. Очевидцы вызвали скорую, которая и госпитализировала пострадавшего.
На данный момент о состоянии новосибирца информации нет.
Это уже не первый инцидент, связанный с падением людей из окон в Новосибирске летом 2022 года. 9 июля пенсионерка выпала из окна на третьем этаже в доме на Гусинобродском шоссе. Её тело нашли на участке между домом и цветочной клумбой.
Также трагедия произошла в доме № 2/3 на улице Залесского в Новосибирске утром 7 июня. Около 10:40 жильцы 25-этажки обнаружили тело молодого человека под окнами дома. По словам очевидцев, парень выпал с одного из верхних этажей высотки.
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