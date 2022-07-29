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Мужчина выпал из окна 10 этажа на Татьяны Снежиной в Новосибирске

Фото Мужчина выпал из окна 10 этажа на Татьяны Снежиной в Новосибирске
Фото Мужчина выпал из окна 10 этажа на Татьяны Снежиной в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

В пятницу, 29 июля, неизвестный мужчина выпал из окна 10-го этажа дома по улице Татьяны Снежиной в Новосибирске.

В Новосибирске мужчина выпал из окна 10-го этажа дома, расположенного по улице Татьяны Снежиной, 51. Инцидент произошёл рано утром 29 июля, сообщили очевидцы в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

Со слов жителей дома, мужчина после падения был жив. Очевидцы вызвали скорую, которая и госпитализировала пострадавшего.

На данный момент о состоянии новосибирца информации нет.

Это уже не первый инцидент, связанный с падением людей из окон в Новосибирске летом 2022 года. 9 июля пенсионерка выпала из окна на третьем этаже в доме на Гусинобродском шоссе. Её тело нашли на участке между домом и цветочной клумбой.

Также трагедия произошла в доме № 2/3 на улице Залесского в Новосибирске утром 7 июня. Около 10:40 жильцы 25-этажки обнаружили тело молодого человека под окнами дома. По словам очевидцев, парень выпал с одного из верхних этажей высотки.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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