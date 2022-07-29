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общество

Новосибирск вошел в топ-5 городов по количеству «жаворонков»

Фото Новосибирск вошел в топ-5 городов по количеству «жаворонков»
Фото Новосибирск вошел в топ-5 городов по количеству «жаворонков»

Фото unsplash.com / Amanda Jones

Новосибирск оказался в топ-5 лидеров среди городов, в которых местные жители вынуждены жить по режиму «жаворонков».

Необычный рейтинг российских городов-«жаворонков» составил портал «Работа». Новосибирск занял четвертое место, сообщили в компании.

Больше 50 % жителей Новосибирска вынуждены вставать с 5:30 до 7:00 часов утра из-за пробок, чтобы вовремя добраться на работу. Каждый третий горожанин встает раньше, чем хотел бы, из-за большой загруженности на работе или производства с посменным графиком.

Еще 20 % новосибирцев вынуждены рано просыпаться из-за географических особенностей местности, 17 % жителей города встают рано из-за работы с регионами в других часовых поясах. 12 % новосибирцев уверены, что ранние подъемы – это традиция и характерная особенность Новосибирска.

В топ-5 рейтинга по количеству «жаворонков» также вошли Москва, Владивосток, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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