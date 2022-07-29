Новосибирские разработчики показали промо-сайт игры «Смута»

Фото: студия Сайберия Нова

Ранее заподозренные в «распиле» 260 миллионов разработчики из Новосибирска показали промо-сайт, концепты и анимации для «Смуты».

Новосибирская студия «Сайберия Нова» запустила промо-сайт видеоигры «Смута», на которую получила федеральный грант 260 млн. рублей. Действие игры будет происходить в «Смутные времена», в 1612 году на территории Московской Руси.

Главный герой — князь Юрий Милославский, который принимает участие в ключевых событиях Смутного времени и способствует восстановлению Московской Руси вместе с Мининым и Пожарским.

Разработчики сообщают, что за основу сюжета взят «один из первых в России приключенческих романов, историческая книга Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году"».

В пресс-релизе говорится, что студия не нацелена делать игру с огромным бюджетом или историческую реконструкцию. Вместо этого предлагается вариативный геймплей и оригинальный игровой процесс с ритмичной боевой системой.

«Мы вдохновлялись игрой «Ghost of Tsushima», у нас схожий мотив – борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», – рассказал гендиректор компании-разработчика Алексей Копцев.

Также в пресс-релизе представлено видео с анимацией бега, атаки древковым оружием, получением урона и смерти.

Уже сейчас разработчики сообщают, что после релиза выйдут два сюжетных DLC.

Ранее студия «Сайберия Нова» называлась «Сайберия Лимитед». В ее портфолио были несколько прототипов и 2d-ассеты для мобильных игр. Смену названия они объяснили выходом на качественно новый уровень профессиональной деятельности.

Напомним, в начале июля 2022 года разработчики игры «Смута» удалили сайт компании и исчезли из соцсетей после того, как выиграли грант на 260 млн рублей. Средства выделены из бюджета АНО «Институт развития интернета».