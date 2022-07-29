Первый пляж в Новосибирской области получил знак отличия Ростуризма

Минэкономразвития Новосибирской области

В Новосибирской области один пляж получил флаг Ростуризма.

Пляжные территории в Новосибирской области прошли сертификацию Ростуризма. Один из пляжей региона получил высший знак отличия – «синий флаг». Об этом сообщили в Минэкономразвития НСО.

Впервые пляж в Новосибирской области получил сертификат по новым российским стандартам качества «Синий флаг». Знак высшей категории качества получил пляж АО «Пансионат Былина». Пляж парк-отеля «Хвоя» находится в сосновом бору на берегу Обского моря.

Основными критериями отбора являлись чистота воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификат присваивается в электронном виде и регистрируется в федеральном перечне туристских объектов. Срок его действия – 3 года.

Замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова заявила, что установка синего флага поспособствует повышению привлекательности объекта и уровня доверия туристов. Более того, в Минэкономразвития считают, что это поможет развитию внутреннего и въездного туризма в регионе.

Напомним, в этом летнем сезоне на берегу Обского моря работают 7 санаторно-курортных организаций и 26 баз отдыха.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий в России утверждена Ростуризмом в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории – зеленый флаг, III категории – желтый флаг.