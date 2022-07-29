Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Первый пляж в Новосибирской области получил знак отличия Ростуризма

Фото Первый пляж в Новосибирской области получил знак отличия Ростуризма
Фото Первый пляж в Новосибирской области получил знак отличия Ростуризма

Минэкономразвития Новосибирской области

В Новосибирской области один пляж получил флаг Ростуризма.

Пляжные территории в Новосибирской области прошли сертификацию Ростуризма. Один из пляжей региона получил высший знак отличия – «синий флаг». Об этом сообщили в Минэкономразвития НСО.

Впервые пляж в Новосибирской области получил сертификат по новым российским стандартам качества «Синий флаг». Знак высшей категории качества получил пляж АО «Пансионат Былина». Пляж парк-отеля «Хвоя» находится в сосновом бору на берегу Обского моря.

Основными критериями отбора являлись чистота воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификат присваивается в электронном виде и регистрируется в федеральном перечне туристских объектов. Срок его действия – 3 года.

Замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова заявила, что установка синего флага поспособствует повышению привлекательности объекта и уровня доверия туристов. Более того, в Минэкономразвития считают, что это поможет развитию внутреннего и въездного туризма в регионе.

Напомним, в этом летнем сезоне на берегу Обского моря работают 7 санаторно-курортных организаций и 26 баз отдыха.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий в России утверждена Ростуризмом в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории – зеленый флаг, III категории – желтый флаг.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13157
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
11293
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
11075
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9892
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
7859
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
6973
Издеваются как могут: семьи с детьми могут оставить без выплаты 10000 рублей к школе
6965
3 раза МВД отказало матери убитой в Новосибирске 17-летней девушки возбуждать дело на убийцу дочери