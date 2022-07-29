По 10 000 к школе в августе 2022: в ГД сделали заявление о новой выплате семьям с детьми

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Вопрос об очередной выплате на детей в размере 10 000 рублей на подготовку к учебному году остается открытым. Точной информации о возобновлении финансовой поддержки пока нет. Однако в Госдуме уже высказались по поводу такой инициативы.

Депутат Государственной думы от Новосибирской области Ренат Сулейманов считает, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей для семей с детьми к 1 сентября нужно возобновить.

По словам депутата, это необходимо в связи с тем, что в России сейчас достаточно высокий уровень инфляции.

«Такая выплата безусловно необходима. Потому что сегодня в России достаточно высокий уровень инфляции — она оценивается в 15% в годовом исчислении. Это очень, особенно для семей, имеющих детей. Ведь когда в семье несколько детей, это нередко переводит семью в разряд малоимущих. Сегодня растут расходы на подготовку детей в школу», — говорит Сулейманов.

Согласно данным, в этом году в Новосибирске средний чек на сборы ребёнка в школу вырос на 20%. Так, родителям мальчиков в 2022 году на школьную форму, обувь и форму для физкультуры придется потратить минимум 19 216 рублей, а сборы в школу девочек обойдется дороже — 23 743 рубля.

Как сообщил Сулейманов, средства на выплаты в бюджете страны есть, поэтому повторить данную поддержку семей не составит труда.

«По итогам первого полугодия в федеральный бюджет России, в связи со значительным ростом цен на энергоносители, поступили дополнительные доходы — полтора триллиона рублей. Это несмотря на проведение специальной военной операции, которая требует затрат, и кризис в экономике, вызванный санкционным давлением», — поделился депутат.

По мнению других экспертов, единовременную выплату могут повторить. Как сказал экономист Андрей Лобода, по 10 000 рублей семьям могут дать уже в начале августа. Поэтому ожидается, что уже в ближайшее время президент России Владимир Путин объявит о выплате единовременного пособия.

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