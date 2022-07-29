По 5000 рублей первоклассникам, по 2000 на форму: все выплаты многодетным и малообеспеченным к школе в августе 2022

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В преддверии начала учебного года семьи надеются на финансовую поддержку от государства. На данный момент точной информации о выплате школьникам нет, однако родители смогут получить другие выплаты, рассчитанные на детей школьного возраста. О каких выплатах идёт речь – разбирался Сиб.фм.

Выплата в размере 300 рублей на канцелярию

В Новосибирской области установлена ежегодная выплата для малоимущих семей – каждому ребёнку школьного возраста положены 300 рублей. Эту сумму можно потратить на покупку школьно-письменных принадлежностей. Но падать заявку на получение такой денежной помощи нужно заранее – до 31 декабря года, которой необходима выплата.

Выплата в размере 2000 рублей на одежду школьникам

Для покупки школьной формы в Новосибирской области можно получить выплату в размере 2 000 рублей. Сумма выплачивается в августе, но только малоимущим семьям. При этом для получение необходимо подать заявку до 31 декабря соответствующего года, когда предоставляются деньги.

Выплата в размере 5000 рублей для первоклассников

Многодетные семьи могут получить материальную помощь, если кто-то из детей идёт в первый класс общеобразовательной школы. В данном случае им полагается единовременная выплата в 5 000 рублей. Такая соцподдержка действует в том числе и в Новосибирской области. Если в семье в первый класс идут несколько детей – выплаты полагаются им всем.

Выплата в размере 10000 рублей для абитуриентов

Когда ребёнок из многодетной семьи поступает в высшее учебное заведение, ему полагается выплата в размере 10 000 рублей. Если в семье есть несколько первокурсников, то выплат будет столько же.

Выплата в размере 6619 рублей для школьников от 8 до 17 лет

В мае текущего года по поручению президента РФ Владимира Путина россияне начали получать пособия для малообеспеченных семей, в которых есть дети школьного возраста (8-17 лет). Данная соцподдержка назначается по результатам комплексной оценки нуждаемости семьи. Поэтому выплату дают только тем семьям, где среднедушевой доход на человека составляет меньше прожиточного минимума (в НСО прожиточный минимум составляет 12 775 рублей на человека).

Размер выплаты будет определяться в зависимости от дохода семьи: он может составлять 100%, 75% или 50%. Например, если при получении 50% от суммы прожиточного минимума, он всё ещё не достигнут, то сумма повышается.

Россияне получат выплату в течение 5 рабочих дней с момента принятия положительного решения. Сумма будет выплачиваться до 25 числа каждого месяца. Поэтому получить средства могут и семьи, которые собираются детей в школу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Госдуме поддержали необходимость выплаты к 1 сентября. Семьи с детьми могут оставить без выплаты 10 000 к школе, а также Новосибирская область дополнительно получит более 1,6 млн рублей на выплаты классным руководителям в 2022 году.

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