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Похитителя норковых шуб и духов задержали в Новосибирске

Фото Похитителя норковых шуб и духов задержали в Новосибирске
Фото Похитителя норковых шуб и духов задержали в Новосибирске

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж, совершённых в шести районах города.

В Новосибирске полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении восьми краж из квартир. Он проникал в жилища новосибирцев, отжимая оконные рамы на первых этажах домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Перед совершением краж домушник обычно заглядывал в окна квартиры, звонил в звонок и совершал преступление в дневное время, когда хозяева были на работе. Вор специализировался на норковых шубах, золотых украшениях, шкатулках и деньгах.

"С 30 мая по 26 июня текущего года 40-летний житель Ленинского района совершил 8 краж и 4 покушения на кражи из квартир новосибирцев", — уточнили в полиции.

Как рассказали в ГУ МВД, потенциального вора удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Спецоперация по его задержанию прошла по месту проживания фигуранта. В квартире домушника были обнаружены духи, а также кольца, браслеты и серьги.

Задержанный оказался преступником с большим криминальным опытом: ранее он неоднократно был судим за грабежи и незаконный оборот наркотиков. Почти 16 лет провёл в колонии, откуда освободился в 2021 году.

Сейчас мужчина заключён под стражу.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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