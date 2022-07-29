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общество

Российские комары оказались вероятными переносчиками опасной лихорадки

Фото Российские комары оказались вероятными переносчиками опасной лихорадки
Фото Российские комары оказались вероятными переносчиками опасной лихорадки

Фото pexels.com

Комары, которые обитают на территории России, вполне могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила.

Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Эксперт отметил, что за счет миграции людей и насекомых многие болезни, ранее считавшиеся несвойственными для России, начали появляться и у нас.

"Вообще, лихорадка Западного Нила, конечно, несвойственное заболевание для нашего региона. Но учитывая, что многие другие заболевания, которые мы также считаем несвойственными для России, за счет эмиграции населения и насекомых начали появляться и у нас, таким образом, если наш комар попьет кровь у человека, больного лихорадкой Западного Нила, то, соответственно, совершенно спокойно может передать это заболевание другому человеку. Тем более что подобного рода болезни не передаются напрямую от человека к человеку, а только посредством кровососущих насекомых или представителей членистоногих", — заявил Шеляков.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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