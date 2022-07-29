Российские комары оказались вероятными переносчиками опасной лихорадки

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Комары, которые обитают на территории России, вполне могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила.

Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Эксперт отметил, что за счет миграции людей и насекомых многие болезни, ранее считавшиеся несвойственными для России, начали появляться и у нас.

"Вообще, лихорадка Западного Нила, конечно, несвойственное заболевание для нашего региона. Но учитывая, что многие другие заболевания, которые мы также считаем несвойственными для России, за счет эмиграции населения и насекомых начали появляться и у нас, таким образом, если наш комар попьет кровь у человека, больного лихорадкой Западного Нила, то, соответственно, совершенно спокойно может передать это заболевание другому человеку. Тем более что подобного рода болезни не передаются напрямую от человека к человеку, а только посредством кровососущих насекомых или представителей членистоногих", — заявил Шеляков.