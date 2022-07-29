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С 1 августа ПФР увеличит пенсии 177 тысячам работающих пенсионеров в Новосибирске

Фото С 1 августа ПФР увеличит пенсии 177 тысячам работающих пенсионеров в Новосибирске
Фото С 1 августа ПФР увеличит пенсии 177 тысячам работающих пенсионеров в Новосибирске

Фото pexels.com

В Новосибирске с 1 августа проиндексируют пенсии работающим пенсионерам: выплата увеличится на 354 рубля.

Пенсии в новом размере получат работающие пенсионеры в Новосибирске с 1 августа. Индексация коснётся граждан, за которых работодатели отчисляли страховые взносы. Об этом сообщили в ОПФР по Новосибирской области.

В ведомстве подчеркнули, что перерасчет будет произведён в беззаявительном порядке, то есть автоматически.

Данная прибавка к пенсии отличается от стандартной индексации тем, что начисляется в индивидуальном порядке. Размер доплаты зависит о уровня зарплаты работающего пенсионера за предыдущий год.

"В соответствии с нормами пенсионного законодательства при перерасчете размера пенсии максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными коэффициентами. В денежном эквиваленте максимальный размер прибавки составит 354 рубля", — сказали в ПФР.

В Новосибирской области увеличение пенсий коснется порядка 177 тысяч работающих новосибирцев. На эти цели в 2022 году выделят около 260 миллионов рублей.

Напомним, 28 июня Госдума РФ одобрила пакет поправок в законодательство, который предусматривает дополнительные меры поддержки военных пенсионеров и военнослужащих. Пенсии им индексируют во внеочередном порядке также как и остальным пенсионерам в июне, на 10%.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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